Lunedì 28 ottobre la consueta esercitazione tecnica per l’emergenza frana “Becca di Nona”

A seguito dell’alluvione del 2000, le amministrazioni comunali di Charvensod e Pollein hanno predisposto – dal 2002 – un Piano di emergenza per la frana della Becca di Nona.

Ogni anno si svolge un’esercitazione che, per il 2024, si terrà lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 17. L’esercitazione non coinvolgerà i cittadini ma verrà effettuata esclusivamente una prova tecnica per testare le postazioni provviste di sirene, che saranno individualmente messe in stato di “preallarme” e “allarme” e faranno giungere il loro suono.

I residenti, per evitare situazioni di possibile allarme, sono stati avvisati dell’esercitazione tecnica dalle due municipalità tramite messaggi sui canali istituzionali. Anche le Forze dell’Ordine sono state informate.

Nel 2025, così come accaduto lo scorso anno, si tornerà a coinvolgere la popolazione, predisponendo un’esercitazione operativa in ogni sua parte.