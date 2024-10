Cortemilia protagonista al Marché au Fort 2024: oltre 15.000 visitatori per la due giorni enogastronomica

La 20esima edizione del Marché au Fort di Bard, evento di punta dedicato all'enogastronomia valdostana, ha registrato un grande successo con oltre 15.000 visitatori. Tra le novità più apprezzate, la partecipazione del comune di Cortemilia, che ha portato le sue rinomate nocciole e prodotti derivati al centro della scena.

Il Consigliere al Turismo di Cortemilia, Marco Zunino, ha commentato con entusiasmo la collaborazione: "Una collaborazione tra Nocciola a Fontina che è iniziata l’anno scorso: l’Assessorato Regionale da due anni partecipa alla nostra fiera Nazionale della Nocciola di agosto con i loro prodotti e ci da la possibilità di essere presenti a questa importante manifestazione per la Valle d’Aosta, per presentare la nocciola e tutto il nostro territorio. Collaborazioni come queste sono un’opportunità per valorizzare i prodotti di eccellenza dei rispettivi territori favorendo sinergie che arricchiscono il patrimonio enogastronomico italiano”.

Il Marché au Fort ha ospitato 71 aziende, offrendo ai visitatori una vasta selezione di formaggi, salumi, miele, vini e altri prodotti tipici del territorio, insieme a presidi Slow Food e prodotti agroalimentari tradizionali. La presenza di Cortemilia, con il suo stand dedicato alla nocciola, ha arricchito ulteriormente la manifestazione, dimostrando come l'integrazione tra diversi territori possa valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano.

L'evento ha confermato l'importanza del dialogo tra produttori e consumatori, creando un ponte tra le eccellenze locali e il pubblico.