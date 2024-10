Allerta a Udine, corteo comitato per Palestina: "Unico obiettivo boicottare Israele"

(Adnkronos) - Allerta massima per la partita di Nations League Italia-Israele in programma questa sera allo stadio Friuli di Udine. Il comitato locale per la Palestina ha organizzato un corteo che partirà alle 17 da piazza della Repubblica per arrivare alle 19.30 in piazza XX settembre. "E' in corso un genocidio. Non sarà una partita a farcelo dimenticare - si legge nella locandina che promuove l'iniziativa - Ottantanove realtà per un unico obiettivo: boicottare Israele".

"Da undici mesi, almeno 40mila persone palestinesi sono state uccise. L'esercito israeliano ha distrutto scuole e ospedali, ha colpito centinaia di giornalisti, operatori sanitari e delle Nazioni Unite; ha impedito l'accesso a Gaza di cibo, medicinali e carburante, imponendo alla popolazione condizioni di vita disastrose e producendo una immane catastrofe umanitaria. Continua e si intensifica -sottolineano i promotori- la violenta occupazione israeliana della Cisgiordania, con repressione di ogni forma di protesta e utilizzo di omicidi mirati extragiudiziali, bombardamenti, arresti di massa e stragi".

"La presenza di Israele in questa e altre competizioni sportive, nonostante le costanti, evidenti e documentate violazioni dei diritti umani, evidenzia la volontà politica di legittimare a livello internazionale lo stato di Israele e il suo operato. Riteniamo che tutte le atrocità commesse dallo stato di Israele non debbano restare impunite e che sia urgente attivare delle sanzioni internazionali che comprendano anche la messa al bando di Israele dalla Fifa e dagli altri organismi internazionali e l'esclusione da tutte le manifestazioni sportive. Per questo -concludono- indiciamo una manifestazione per il giorno della partita: fuori Israele dalla Fifa, fuori Israele da Udine". (di Silvia Mancinelli)