Valle in allerta: Crollo di massi chiude strada regionale in Valsavarenche

Il Dipartimento della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco della Presidenza della Regione hanno comunicato la chiusura della strada regionale n. 25 della Valsavarenche a causa di un crollo di massi. L'area interessata è situata dal chilometro 24+500, in corrispondenza del piazzale di partenza per il Rifugio Chabod, e il distacco è avvenuto al chilometro 25, poco a valle dell'abitato di Pont.

I primi sopralluoghi tecnici sono già in corso per valutare la situazione. Per una migliore analisi dell'evento franoso, è stato programmato un sorvolo in elicottero per domani mattina. Il sindaco di Valsavarenche, Roger Georgy, ha rassicurato la popolazione, dichiarando che "nessuna persona è rimasta coinvolta" nel crollo.

Alcuni turisti sono stati già riportati a valle, mentre coloro che si trovano nei camper nella zona del campeggio, situata in fondo alla vallata, sono stati invitati a rimanere sul posto; si tratta di "cinque o sei persone". La chiusura della strada, in corrispondenza del piazzale di partenza per il rifugio Chabod, è una misura precauzionale per garantire la sicurezza di tutti. Le operazioni di monitoraggio continueranno per valutare eventuali ulteriori rischi e stabilire quando sarà possibile riaprire la strada al transito.