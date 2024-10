SIGLATO l’ACCORDO SINDACALE per la fruizione del diritto allo studio “mesi di novembre e dicembre 2024

Dopo il confronto che si è svolto ieri, mercoledì 9 ottobre 2024, tra le Organizzazioni sindacali scolastiche FLC CGIL, CISL SCUOLA, SAVT ÉCOLE e SNALS e l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, la Sovraintendente agli studi Marina Fey ed il Direttore del personale scolastico Lisa Furfaro, è stato siglato l'Accordo (con prot. n. 20096/2024), concernente le modalità di concessione dei permessi straordinari di studio per l’anno 2024 a favore dei docenti assunti a tempo determinato con successiva immissione in ruolo dall’anno scolastico 2025/2026 a seguito del concorso ordinario 2023 PNRR, di cui ai decreti del Presidente della Regione n. 12/2024 e n. 18/2024, iscritti agli specifici percorsi formativi finalizzati all’acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA).

Le scriventi Organizzazioni sindacali scolastiche esprimono soddisfazione per l’esito proficuo del confronto, dal quale è scaturito un Accordo che permette a coloro che sono stati individuati come vincitori di concorso e che obbligatoriamente hanno dovuto iscriversi ai percorsi universitari abilitanti di poter fruire del residuo del monte ore complessivo assegnato per i permessi allo studio dell’anno solare 2024.

Sono, quindi, riaperti dalla data odierna, giovedì 10 ottobre 2024, i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di permessi di studio straordinari per l’anno 2024 per la frequenza dei suddetti percorsi formativi; il termine finale è fissato al giorno 15 ottobre 2024.

Il personale docente che entro la data del 15 ottobre 2024 risulterà iscritto ai percorsi formativi in argomento è ammesso a presentare la domanda per la concessione dei permessi di studio per ottenere 25 ore complessive da fruire nei mesi di novembre e dicembre 2024.

Per quanto riguarda la fruizione dei permessi per diritto allo studio relativo al prossimo anno solare 2025, le parti hanno stabilito di incontrarsi il prossimo 17 ottobre 2024 per la concertazione della materia.