Festeggiamenti di 50&Più Valle d'Aostaper i 50 anni a Roma e Sarre (copia 1)

Il primo appuntamento è in programma a Roma, dall'11 al 13 novembre, per celebrare i 50 anni dell'Associazione 50&Più. Questo evento, che si preannuncia ricco di sorprese, sarà una grande festa di condivisione e partecipazione. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le meraviglie della Capitale attraverso visite guidate, mentre si godranno musica, spettacolo e momenti di riflessione. Sarà un'occasione imperdibile per incontrare amici e colleghi in un contesto di celebrazione e gioia.

Il viaggio a Roma, organizzato con grande attenzione, di intesa con la Direzione nazionale, dai responsabili dell’associazione, Giacomo Aloisi, presidente di 50&Più Valle d'Aosta, e Riccardo Bortolotti, direttore dell’associazione, prevede una sistemazione alberghiera di alta qualità. Gli ospiti potranno scegliere tra diverse opzioni di alloggio, con prezzi che variano a seconda della categoria dell'hotel: da 385 euro per 2 notti in un hotel a 4 stelle, fino a 260 euro per 3 notti in un hotel a 3 stelle, con trattamento di mezza pensione incluso.

A sn Riccardo Bortolotti e Giacomo Aloisi

La celebrazione del cinquantesimo anniversario non si limita però solo al grande evento romano.

Prima di questo, il 13 ottobre, l’Associazione 50&Più Valle d'Aosta si radunerà a Sarre, all'Etoile du Nord, per la manifestazione Le Aquile. In questa occasione, si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Maestri del Commercio, che celebra l’impegno e la dedizione di coloro che hanno contribuito in maniera significativa al mondo del commercio.

Questi eventi rappresentano non solo un'importante occasione di festa e celebrazione, ma anche un'opportunità per riflettere sui successi raggiunti e sul futuro dell'associazione.

Giacomo Aloisi e Riccardo Bortolotti, con il loro instancabile impegno e con quello del Direttivo, sono i veri artefici di questi momenti speciali, dimostrando la loro dedizione verso i membri dell'associazione e il territorio della Valle d'Aosta.

La celebrazione del cinquantesimo anniversario di 50&Più non è solo una festa, ma un riconoscimento del valore e del contributo dei commercianti pensionati, e un punto di partenza per nuove sfide e successi futuri.