Il 26 ottobre aprono gli impianti di Cervino Ski Paradise

La prima neve in quota è arrivata a metà settembre, a bussare alla porta di una nuova stagione sciistica che nel comprensorio del Cervino Ski Paradise durerà 11 mesi. Gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia apriranno sabato 26 ottobre 2024 e chiuderanno il 7 settembre 2025.

Per il secondo anno consecutivo non ci saranno più interruzioni tra inverno ed estate, la stagione infinita regalerà un divertimento prolungato a sciatori e snowboarder che amano le vacanze sulla neve, gite ed escursioni ad alpinisti e ancora esperienze ad alta quota ai pedoni che desiderano esplorare Zermatt o il Piccolo Cervino attraverso l’innovativo Matterhorn Alpine Crossing.

Tra Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt - collegate sci ai piedi - 350 chilometri di piste e pura adrenalina, per uno dei comprensori sciistici più grandi al mondo, che continua a rinnovarsi. Gli sciatori quest’anno troveranno una piacevole novità ai piedi dell’iconica piramide, simbolo dell’alpinismo. Non appena vi saranno condizioni di innevamento ideali verrà inaugurata la nuova seggiovia Goillet, sostituita in estate con un impianto altamente tecnologico.

La seggiovia 6 posti, ad ammorsamento automatico, garantirà un collegamento rapido tra Breuil-Cervinia e la vicina Valtournenche, oltre all'accesso alle meravigliose piste a monte dell'omonima diga. I 69 seggiolini dispongono di schienali riscaldati, poggiapiedi singoli e cupole di protezione trasparenti per le giornate più fredde. Impiegherà solo 5 minuti (la metà del tempo rispetto al passato) per trasportare sciatori e snowboarder dai 2.692 metri ai 3.093 metri, con una portata massima di 2.400 passeggeri l’ora.

Il nuovo impianto è inoltre dotato del sistema EcoDrive, volto a migliorare l’efficienza e l’impatto ambientale. Consente infatti di regolare in modo automatico la velocità di avanzamento in base al numero di sciatori in attesa, arrivando a un risparmio energetico anche del 20% con la riduzione di un solo metro al secondo. Inoltre il DirectDrive permette di ridurre il rumore e la quantità di lubrificanti utilizzati e di aumentare al tempo stesso efficienza e sicurezza.

La riduzione del 20% sulle tariffe degli skipass under 24 - prevista a livello regionale, così come lo sconto del 30% applicato agli under 16 - sarà applicata anche sull’intero comprensorio di Cervino Ski Paradise, che oltre a Breuil-Cervinia e Valtournenche include anche Torgnon e Chamois, le cui aperture sono previste già tra fine novembre e inizio dicembre.

Cervino Ski Paradise, oltre a prepararsi alla nuova stagione, lavora da mesi anche alla nuova edizione della Coppa del Mondo di snowboard cross, un evento che lancia l’inverno della località turistica e che è organizzato in sinergia tra Consorzio Cervino Turismo, Cervino Spa e Comune di Valtournenche. Quest’anno ai piedi della Gran Becca la tappa inaugurale del circuito internazionale con una gara femminile e una maschile nella giornata di sabato 14 dicembre. I migliori riders al mondo arriveranno nella Valtournenche molto prima, per gli allenamenti ufficiali e le qualifiche del venerdì. Poi il grande spettacolo, tra salti, paraboliche, sorpassi e passaggi di misura.