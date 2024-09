Frana in Val Seriana, isolata frazione di Gorno. Sindaco: "Ho rischiato di essere travolto"

(Adnkronos) - Una frana ha colpito il territorio di Gorno in Val Seriana, in provincia di Bergamo, lungo la strada che collega la frazione di Chignolo di Oneta e quella di Riso, isolando gli abitanti del primo paese. Lo smottamento è avvenuto a causa delle forti piogge della scorsa notte, poco dopo la mezzanotte.

''Fossi arrivato pochi secondi dopo sarei stato colpito in pieno dalla frana", dice all'Adnkronos il sindaco di Gorno, Giampiero Calegari. "La frana - sottolinea - è scesa all'altezza di un tornante, poco dopo mezzanotte. Io ero in auto e stavo andando a vedere un piccolo smottamento di cui ero stato avvertito''. Dalle tre della scorsa notte fervono i lavori per liberare la strada e riaprire il collegamento con il paesino.

"Il nostro è un territorio molto fragile - prosegue Calegari - dal giorno di Pasqua ad oggi abbiamo avuto 6-7 frane e rimuovere i detriti costa". La cifra è di quasi 400mila euro a smottamento, una somma che per un comune di 1.480 abitanti è proibitiva, soprattutto quando eventi catastrofici accadono così spesso: "Siamo in grossa difficoltà anche se la Regione Lombardia ci ha già dato dei fondi per svolgere opere di somma urgenza".

Le previsioni per questa notte danno ancora pioggia sui rilievi bergamaschi, con schiarite nei prossimi due giorni, durante i quali "speriamo di fare lavori per sbloccare la strada" conclude il primo cittadino di Gorno.