Presentato alla categorie datoriali il Piano Regionla dei Trasporti

Il Piano regionale dei trasporti è un documento strategico fondamentale che si propone di delineare il posizionamento della Regione in un contesto sovraordinato euronazionale, offrendo una visione complessiva del sistema della mobilità. L'obiettivo principale è fornire risposte efficaci ai bisogni della popolazione residente e dei turisti. Le linee di intervento previste nel piano e i singoli progetti dovranno essere oggetto di studi di fattibilità tecnico-economica e confronti con i diversi attori coinvolti.

L'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti si rende necessario per diversi motivi. In primo luogo, gli effetti della pandemia incidono in modo significativo sugli stili di mobilità, modificando la propensione all’utilizzo delle diverse modalità di trasporto e promuovendo la diffusione di nuove tecnologie e servizi per la mobilità. Questi cambiamenti richiedono quindi una revisione del piano per adattarlo alle nuove realtà.

In secondo luogo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) richiede alle Regioni di aggiornare i propri strumenti di pianificazione strategica nei settori della mobilità delle persone e del trasporto e logistica delle merci, in linea con i più recenti indirizzi dell'Unione Europea. Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) rappresenta infatti lo strumento di "Pianificazione completa al livello appropriato" previsto dal Regolamento CE 1060/2021, condizione abilitante per l'accesso ai fondi europei, necessari per conseguire gli obiettivi della nuova Politica di Coesione Europea per il periodo 2021-2027.

L'aggiornamento del PRT garantisce inoltre la coerenza con la programmazione euro-nazionale. In questo contesto, si fa riferimento all'obiettivo strategico 3 della nuova Politica di Coesione, ovvero "un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità". Gli obiettivi specifici includono lo sviluppo di una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale, e il rafforzamento di una mobilità locale, regionale e nazionale che sia altrettanto intelligente, intermodale e sostenibile. L'aggiornamento del Piano ha anche l'obiettivo di migliorare l'accesso alla rete TEN-T e di favorire la mobilità transfrontaliera.

PIANO TRASPORTI