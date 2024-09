DOMENICA 13 OTTOBRE LA PREMIAZIONE DEI MAESTRI DEL COMMERCIO CON LE AQUILE DI CALIMALA DELLA VALLE

Domenica 13 Ottobre all'Hotel Étoile Du Nord di Sarre, ALLE ORE 10.30, laPremiazione dei "Maestri del Commercio" con il simbolo della corporazione deimercanti che sarà d'argento, d'oro e di diamante per gli imprenditori che hannoraggiunto rispettivamente i 25, 40 o 50 anni di attività nei settori Commercio,Turismo e del Terziario.Dopo la premiazione si terrà il pranzo Sociale ed i premiati saranno ospiti di50&Più. L'Associazione rilancia con convinzione la propria attività associativarivolta ai "capelli d'argento" e si propone di contribuire alla ripresa socio-economica con iniziative che valorizzano l'esperienza e la dedizione deiprofessionisti senior.ll Presidente di 50&Più Valle d'Aosta, Giacomo Aloisi, ha sottolineatoI'importanza di questa iniziativa dichiarando: "50&Plù è un sistema unico in ltalia;da oltre 50 anni ci impegniamo per lo sviluppo culturale, la rappresentanzasindacale elavalorizzazione degli Over 50. ll nostro obiettivo è costruire unaSocietà in cui tutti possano vivere pienamente e dare il proprio contributo allosviluppo sociale, soprattutto in questo momento storico."La premiazione dei Maestri del Commercio non sarà solo un riconoscimentoformale, ma anche un'occasione per sottolineare I'importanza del ruolo degliOver 50 nella nostra comunità, anche attraverso attività di animazione, ballo, giteturistiche, passeggiate culturali e riunioni convivlali. "Si tratta di iniziative chepotranno essere organizzate grazie all'impegno profuso dal Consiglio 50&Più"ha concluso il Presidente AloisiGli iscritti a 50&Più potranno ricevere informazioni dettagliate sul PranzoAssociativo chiamando il numero 0165/45981 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dallunedì al venerdì, oppure scrivendo all'indirizzo mail fenacom.ao@enasco.it