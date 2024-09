Vigili del fuoco valdostani: via libera al reclutamento

Un passo avanti per il Corpo dei Vigili del fuoco valdostano. La Commissione II ha espresso parere favorevole in data 23 settembre al disegno di legge n°156 che introduce misure straordinarie per facilitare le procedure di reclutamento. L'obiettivo è quello di rafforzare l'organico e rispondere alle crescenti esigenze del territorio, come evidenziato nelle ultime settimane.