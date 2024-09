Meteo spacca Italia, pioggia al Nord e sole altrove: ecco da quando, le previsioni

(Adnkronos) - Maltempo con pioggia e temperature in calo da una parte, sole e caldo dall'altra. A breve l'Italia sarà divisa in due, spiegano i meteorologi. "Abbiamo vissuto la prima domenica di autunno, ieri era l'Equinozio, bella calda, dato che ci sono stati 28 gradi a Roma, 29 a Napoli, 30 e 31 in Sicilia e Sardegna e anche 28 al nord e prospettive di periodi più caldi non mancheranno" dice all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it'.

"Poi c'è questa perturbazione di oggi, abbastanza importante che ora si trova sulla Sardegna e sulla Liguria, ma che tra stasera e domani prenderà tutta l'Italia - continua Tedici - quindi dopo una domenica calda avremo il passaggio di questa perturbazione atlantica con piogge. Da giovedì fino a sabato prossimo farà caldo al Sud e su parte del Centro, mentre al Nord ci sarà un'altra perturbazione atlantica, classica dell'autunno, con piogge forti. Le temperature caleranno di nuovo domenica".

"Nelle aree colpite dall'alluvione torna la pioggia - prosegue Tedici - in particolare nel pomeriggio di oggi ma meno forte rispetto ai giorni scorsi. Questa arriva dall'Atlantico dopo le 16, passerà sulle aree alluvionate ma con un'intesità inferiore rispetto ai giorni scorsi". Il cambio di stagione "è un periodo difficile, possiamo dire che al Nord è bene tirare fuori le felpe e gli impermeabili, mentre al Centro e al Sud si può rimandare a fine ottobre".

"Un po’ di caldo sì, ma nulla di eccezionale e dura poco - spiega all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci di 'Meteo.it' - Nel frattempo oggi piogge su gran parte d’Italia, con il rischio di rovesci e temporali forti soprattutto al Nordovest e regioni tirreniche. Fortunatamente in Emilia Orientale, Romagna e Marche le piogge dovrebbero risultare meno insistenti e meno intense. Sempre oggi, temperature in calo in molte regioni, al di sotto della norma al Nordovest (valori da metà ottobre), più vicine alle medie stagionali altrove".

"Domani e mercoledì giornate in generale nuvolose, con qualche momento piovoso soprattutto al Centro e al Nord; temperature vicine alla norma, tipiche di inizio autunno. Poi giovedì e venerdì l'Italia sarà divisa in due: nuvole, un po’ di piogge e temperature autunnali al Nord; tempo più soleggiato e sensibile rialzo termico nel resto d’Italia, con un po’ di caldo fuori stagione soprattutto al Sud e Isole, dove sono possibili delle punte di 30-32 gradi. Il caldo comunque durerà poco - conclude Giuliacci - nel weekend, nonostante condizioni di tempo in generale bello, è attesa una bella rinfrescata, con temperature ovunque in calo grazie a freschi venti settentrionali".