Progetto formativo “Montagna 4.0 FutureAlps”

Si tratta del primo evento formativo al quale parteciperanno gli studenti valdostani delle Istituzioni scolastiche Fondazione per la Formazione professionale turistica “IPRA” di Châtillon e Liceo scientifico e linguistico “E. Bérard” di Aosta, per un totale di circa 90 studenti.

“Montagna 4.0 – FUTURe ALPS” percorso formativo itinerante, progettato e coordinato dal Comitato Scientifico della Società Economica Valtellinese e si articola con giornate formative aperte strutturate di approfondimento e confronto sull’arco alpino, con docenti ed esperti in materio di sviluppo locale del territorio in collaborazione e con il sostegno di numerosi enti e istituzioni.

Per l’edizione 2024 sono stati coinvolti i territori alpini della Valtellina, Valle d’Aosta, Trentino e Carnia, con l’obiettivo di avvicinare i giovani e gli studenti a importanti e sempre più attuali temi come la sostenibilità ambientale, il turismo, l’innovazione e la montagna e saranno complessivamente circa 220 gli studenti coinvolti in rappresentanza dei quattro territori.

Nello specifico l’attenzione verrà posta sul turismo sostenibile, con un particolare focus sulle 4 dimensioni qui di seguito evidenziate: 18 ottobre 2024 – Mission; 30 ottobre 2024 - Comunità; 7 novembre 2024 – Tecnologia e 18 novembre 2024 – Sostenibilità.

“Anche quest’anno, in collaborazione con gli altri Assessori competenti in materia, abbiamo deciso di partecipare al progetto “Montagna 4.0 – FUTUReALPS” che affronta, attraverso un percorso formativo di orientamento e di scambio intergenerazionale sia in presenza che a distanza, tematiche cruciali e strategiche per il nostro territorio alpino e per le quali la Valle d’Aosta è protagonista – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. Nel suddetto percorso formativo gli studenti e gli esperti dei quattro territori potranno confrontarsi e lavorare insieme per costruire idee imprenditoriali, che verranno presentate e premiate in eventi pubblici previsti nei prossimi mesi, rafforzando ulteriormente la collaborazione dei quattro importanti territori che, pur diversi, sono accomunati nella promozione della Montagna, del turismo ed della promozione del territorio locale. Concludo ringraziando i Dirigenti scolastici, i Docenti e gli studenti delle Istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta e gli imprenditori locali, che hanno voluto intraprendere questa bella sfida, nonché il Comitato Scientifico della Società Economica Valtellinese, ideatore e curatore del Progetto.”