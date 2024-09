La Scuola Valdostana Protagonista a Cagliari: Incontro con Mattarella per l'Inaugurazione dell'Anno Scolastico

Una delegazione composta da insegnanti e studenti della scuola valdostana, accompagnata dalla Sovraintendente agli studi Marina Fey, ha recentemente partecipato a Cagliari all'inaugurazione dell'anno scolastico. L'evento si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha tradizionalmente aperto l'anno scolastico con un discorso che sottolinea l'importanza dell'istruzione come pilastro fondamentale per il futuro del Paese.

La delegazione valdostana era composta da rappresentanti di diverse istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta. Tra questi, l'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale "Manzetti" di Aosta, la Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon, l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Don Bosco" di Châtillon, l'ISILTeP di Verrès, l'Istituto Tecnico Professionale Regionale "Corrado Gex" e l'Institut Agricole Régional di Aosta.

La partecipazione a un evento così prestigioso non solo rappresenta un grande onore per la comunità scolastica valdostana, ma conferma anche l'impegno della regione nel garantire un'istruzione di qualità, capace di rispondere alle esigenze di un territorio unico e fortemente legato alla propria autonomia. Il contesto educativo valdostano, infatti, si caratterizza per la sua capacità di coniugare una formazione orientata al mondo del lavoro con una solida preparazione teorica, adattata alle peculiarità della regione, come il settore turistico, l'agricoltura di montagna e le nuove tecnologie.

L'incontro con il Presidente della Repubblica ha rappresentato un momento significativo di riflessione e di condivisione di valori che vedono nell'istruzione non solo un percorso formativo, ma un vero e proprio strumento di crescita civile e sociale. Mattarella, nel suo intervento, ha infatti sottolineato l'importanza del ruolo della scuola nella formazione delle future generazioni, in un momento storico in cui l'innovazione e l'integrazione sono sfide cruciali per il futuro del Paese.

La presenza della Sovraintendente Marina Fey è stata particolarmente significativa, evidenziando il costante impegno delle istituzioni valdostane nel promuovere e supportare il sistema scolastico regionale, che ha sempre cercato di valorizzare le specificità locali, senza però trascurare la necessità di preparare gli studenti a confrontarsi con un mondo sempre più globalizzato e competitivo.

Il contributo delle scuole professionali presenti, come l'ISITP "Manzetti" o l'I.P.I.A. "Don Bosco", rappresenta un esempio concreto di come la Valle d'Aosta stia investendo nella formazione tecnica e professionale, settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. La Fondazione per la Formazione Professionale Turistica, ad esempio, forma gli studenti per inserirsi con competenze specifiche nel settore del turismo, un ambito che costituisce una delle principali risorse economiche della Valle. Allo stesso modo, l'Institut Agricole Régional si distingue per l'eccellenza nella formazione agricola, rispondendo alle esigenze di un territorio fortemente legato alle tradizioni e alla sostenibilità ambientale.

In conclusione, la partecipazione della delegazione valdostana all'inaugurazione dell'anno scolastico a Cagliari non è solo un simbolo di prestigio per la regione, ma anche un segnale importante di quanto la Valle d'Aosta continui a essere protagonista nel panorama educativo nazionale. Le scuole valdostane, grazie all'impegno di docenti, studenti e istituzioni, non solo preservano l'identità culturale della regione, ma si pongono come esempi di eccellenza e innovazione a livello nazionale. Questo incontro con le più alte cariche dello Stato dimostra come l'istruzione rimanga un tema centrale nel dibattito politico e sociale, capace di unire e far crescere le diverse realtà del Paese in un'ottica di collaborazione e rispetto delle peculiarità territoriali.

Mattarella con il sindaco di Cagliari e la Presidente della Regione Sardegna

Mattarella inaugura il nuovo anno scolastico a Cagliari

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si svolge oggi pomeriggio, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, la XXIV edizione di “Tutti a Scuola”, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, trasmessa in diretta su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele e Pierpaolo Spollon.

L’evento sarà animato da delegazioni di studenti provenienti da tutto il Paese e da personalità del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport, della divulgazione scientifica, della cultura.

Durante la manifestazione si esibiranno alcuni Istituti che si sono distinti in attività creative e di approfondimento culturale nell’ultimo anno scolastico.