Lecce, infibulazione su bimba di 8 anni: la scoperta dopo ricovero in ospedale

(Adnkronos) - E' stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una presunta caduta in casa ma i medici hanno subito accertato che la bambina di appena 8 anni avrebbe subito una infibulazione. A ciò sarebbe da attribuire il suo malore. Lo riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia. La Procura dei Minorenni ha aperto una inchiesta. Sul caso indagano i carabinieri. La piccola originaria dell'Africa, presentava una emorragia. L'infibulazione, una mutilazione genitale femminile, è una pratica usata in alcuni paesi africani che però è vietata in Italia.