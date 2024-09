17 SETTEMBRE 2024 SESTA GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE

Porta Praetoria di Aosta, uno dei simboli principali del capoluogo di Regione, dal 15 al 17 settembre sarà illuminata di colore illuminare di colore arancione.



L’obiettivo è richiamare l’attenzione dei cittadini, dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sull’importanza della sicurezza delle cure.

La SSD Medicina Preventiva e Risk Management ha inoltre promosso iniziative per sensibilizzare ulteriormente gli operatori sanitari sul tema. “E’ importante mantenere e potenziare - dice la responsabile della SSD, Dott.ssa Marina Tumiati - un sistema organizzativo forte per mettere in atto una serie di interventi che garantiscano la sicurezza delle cure della persona, intesa nella sua globalità, e finanziarne l’implementazione al fine di rendere l’assistenza sanitaria più sicura”.

«La Giornata mondiale per la sicurezza del paziente rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza dei pazienti, sull'importanza di garantire cure sicure, accessibili e di alta qualità. Illuminare di arancione la Porta Praetoria è un gesto simbolico, ma di grande significato, per sottolineare il nostro impegno verso un sistema sanitario che pone la sicurezza dei pazienti al centro di ogni processo», dichiarano l’Assessore regionale alla Sanità, della Salute e delle Politiche Sociali, Carlo Marzi, e l’Assessore regionale ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz.

Il tema 2024 è "Migliorare la diagnosi per la sicurezza del paziente". Con lo slogan "Fallo bene, rendilo sicuro!" l’Organizzazione Mondiale della Sanità richiama a uno sforzo per ridurre in modo significativo gli errori diagnostici attraverso interventi radicati nei processi, nei fattori umani e nel coinvolgimento attivo dei pazienti, delle loro famiglie, degli operatori sanitari e dei leader sanitari.

L’OMS ha individuato 4 strategie per il miglioramento dei processi diagnostici:

1- Aumentare la consapevolezza globale degli errori nella diagnosi che contribuiscono al danno del paziente e sottolineare il ruolo fondamentale di una diagnosi corretta, tempestiva e sicura nel migliorare la sicurezza del paziente.

2- Dare risalto alla sicurezza diagnostica nelle politiche a garanzia dei pazienti e nella pratica clinica a tutti i livelli dell'assistenza sanitaria, in linea con il “Global Patient Safety Action Plan 2021–2030”.

3- Promuovere la collaborazione tra i responsabili politici, i leader dell'assistenza sanitaria, gli operatori sanitari, le organizzazioni dei pazienti e altre parti interessate nel promuovere una diagnosi corretta, tempestiva e sicura.

4- Consentire ai pazienti e alle famiglie di impegnarsi attivamente con gli operatori sanitari e i leader dell'assistenza sanitaria per migliorare i processi diagnostici.