Denti e Salute acquisisce 15 centri odontoiatrici in Toscana e Liguria

MILANO (ITALPRESS) - Denti e Salute (DeS), la rete di studi e unità dentistiche scelta dai principali ospedali e poliambulatori della sanità italiana, ha acquisito la quota di maggioranza di Studi Dentistici dott. Nicola Paoleschi S.r.l., società fondata nel 2013, con 15 centri attivi in Toscana e Liguria (Sesto Fiorentino, Incisa Val D'Arno, S. Croce, Lucca, Pistoia, Livorno, Carrara e Sarzana e nelle strutture sanitarie degli studi dentistici Nicola Paoleschi di Firenze, Scandicci, Prato, Viareggio e Massa). La firma dell'accordo, avvenuta a Milano, "segna un'importante tappa nella crescita di Denti e Salute che sale a 40 centri odontoiatrici a conduzione diretta in Italia - spiega una nota -. L'attività professionale del dottor Nicola Paoleschi proseguirà con un ruolo di primo piano nell'ambito del gruppo Denti e Salute, coordinando l'attività medico-odontoiatrica e la crescita commerciale dei 15 centri".Il Gruppo Denti e Salute, presente in Italia dal 2015 con collaborazioni attive con i principali ospedali e poliambulatori italiani nei settori salute e sanità https://www.dentisalute.it/mosaic/it/trova-il-tuo-centro, "continuerà a valorizzare il carattere italiano dei centri acquisiti, mantenendo alta l'attenzione sulla qualità del servizio e l'impostazione medico-scientifica che ha reso il network un punto di riferimento per l'odontoiatria italiana", continua la nota."Questa operazione rappresenta un passo significativo nella nostra crescita. Siamo determinati a continuare a promuovere l'eccellenza sanitaria italiana, con l'ambizione di espandere ulteriormente la nostra rete e continuare a essere scelti dai migliori ospedali e poliambulatori del Paese", ha sottolineato l'ingegner Rosario Bifulco, Presidente e Fondatore di DeS. Aggiunge il fondatore del Gruppo Nicola Paoleschi: "Questa operazione permette alle 15 strutture che ho fondato nel 2013 di entrare in un prestigioso network, riconosciuto a livello nazionale per la sua collaborazione con eccellenze come il Gruppo Humanitas e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Credo fermamente che in questo modo i nostri centri possano continuare a crescere anche con la mia supervisione e con il vantaggio di potermi confrontare con una struttura di alto valore qualitativo".Con l'acquisizione dei centri odontoiatrici del Gruppo Nicola Paoleschi, DeS "rafforza ulteriormente la sua posizione sul mercato, diventando il leader in Italia per i servizi odontoiatrici a conduzione diretta. Il network - si legge ancora - non solo espande il numero dei propri centri di proprietà, ma consolida anche le collaborazioni con partner strategici in tutto il paese, rafforzando la propria presenza soprattutto in Toscana, dove DeS ha una collaborazione attiva a Grosseto con il Gruppo Pegaso. Questa acquisizione segna l'inizio di un ulteriore consolidamento di DeS, che mira a rafforzare sempre più la propria posizione come leader nel settore odontoiatrico italiano. Con un focus costante sulla qualità e sull'innovazione, il Gruppo continuerà a espandere la propria rete, offrendo ai pazienti italiani un servizio d'eccellenza che unisce tradizione e innovazione".Il gruppo Denti e Salute è stato assistito, per gli aspetti legali dell'operazione, dallo studio LegalMente con il socio fondatore Giulio Brovadan e da Studio Fivers con il partner Mara Fittipaldi. Per gli aspetti fiscali, dallo studio Chiaravalli Reali e Associati con il partner David Reali.Deloitte Financial Advisory ha assistito Studi Dentistici Nicola Paoleschi e i venditori per gli aspetti finanziari dell'operazione con un team composto dal partner Elio Milantoni e dal partner Michele Gismondi, dall'assistant manager Paolo Gambogi e dall'analyst Emanuele Galletti di Santa Rosalia.Deloitte Legal ha assistito i soci venditori per tutti gli aspetti legali dell'operazione, con un team guidato dal partner Andrea Sciortino e composto dal managing associate Federico Michelini, dall'associate Christian Diplotti e dalle trainee Gaia Gratteri e Domiziana Stradiotti.- foto ufficio stampa StudioBelive -(ITALPRESS).