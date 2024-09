GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale la deliberazione relativa all’“Approvazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2025/2027.”

È stato, quindi, approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge concernente le “Disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco.”

È stata approvata la costituzione del Comitato organizzatore del 39° Campionato italiano Vigili del fuoco di sci alpino e nordico, del 10° Campionato italiano di snowboard e del 9° Campionato italiano di sci alpinismo, in programma nel 2025.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato, poi, approvato il Piano di riordino fondiario “Tsampagne-Ion”, nei Comuni di Hône e Bard, presentato dal Consorzio di miglioramento fondiario “Hône-Bard” di Hône.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025 nell’ambito del Piano regionale per la formazione dei docenti per il triennio 2022-2025.

È stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d’Aosta per il periodo 2024-2025.

Nell’ambito delle attività espositive, è stata approvata la Mostra dal titolo “Letizia Battaglia. Senza fine,” prevista dal 24 ottobre 2024 al 23 marzo 2025 presso l’Area megalitica di Aosta.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la partecipazione della Regione all’organizzazione delle iniziative previste per il 21 settembre 2024, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer.

È stato approvato il programma per l’utilizzo delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute recante “Assegnazione delle risorse a valere sul fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.”

È stata approvata la definizione degli ambiti organizzativi dell’assistenza primaria e della pediatria di libera scelta, a seguito dell’approvazione dell’articolazione in due distretti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

È stato approvato un contributo a favore dell’Associazione LILT della Valle d’Aosta – ODV, per la realizzazione dell’iniziativa “Lilt pigiama run 2024.”

È stata approvata, quindi, la bozza di accordo tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta per l’esecuzione di esami mediante gli strumenti della Telemedicina presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.

Sono state approvate le indicazioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’esecuzione della stimolazione magnetica transcranica (TMS) agli assistiti residenti in Valle d’Aosta affetti da dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici o neurologici, nell’ambito dei LEA aggiunti regionali.

È stata approvata la realizzazione, per gli anni 2025, 2025 e 2026, del Piano di comunicazione a sostegno degli interventi formativi in ambito sanitario.

È stata approvata l’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di iniziative di interesse generale in favore di persone con disabilità sensoriale e cognitiva a valere sul fondo ministeriale anno 2023, per il periodo dal 15 gennaio 2025 al 12 dicembre 2026. La spesa prevista è di 382 mila e 922 euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il rifinanziamento della misura “Voucher per la formazione professionale” con un impegno di spesa di 223 mila e 400 euro. Gli interventi di formazione hanno lo scopo di promuovere e migliorare la formazione dei lavoratori garantendo agli stessi da un lato l’accesso ad azioni di rafforzamento delle competenze che favoriscono l’inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione e dall’altro di riqualificazione professionale per rispondere alle esigenze di quanti, già operanti nel mercato del lavoro, necessitano di aggiornamento e riqualificazione.

È stata approvata la sovvenzione annuale, per il 2024, a favore dell’Associazione generale cooperative italiane – Federazione regionale Valle d’Aosta, della Fédération des coopératives valdôtaines soc. coop., della Federazione nazionale Unci della VdA e della Lega nazionale delle cooperative e mutue – Comitato regionale VdA.

È stato, quindi, approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di mobilità sostenibile.” Tale atto istituisce la Consulta regionale per la mobilità ciclistica e rifinanzia la legge regionale per i contributi destinati all’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, in considerazione del deciso aumento delle domande per i contributi regionali, che ha portato al rapido esaurimento delle risorse stanziate con il bilancio 2024-2026.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per l’applicazione di agevolazioni tariffarie a favore di studenti non residenti in Valle d’Aosta che frequentano l’Università della Valle d’Aosta, medici in formazione specialistica e ricercatori che aderiscono a progetti di ricerca svolti sul territorio regionale, a decorrere dal 1° ottobre 2024 e sino al 31/12/2026.

È stata approvata la maggiore spesa, per il 2024, per le agevolazioni tariffarie del titolo di viaggio denominato “Special20,” a favore dei residenti della Valle d’Aosta e l’estensione della stessa agevolazione per il 2025.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato il potenziamento delle attività di comunicazione pubblicitaria turistica per il 2024, per una spesa complessiva di 430 mila euro. Con l’atto si intende intensificare, in avvio della stagione turistica invernale 2024-2025, le attività di comunicazione pubblicitaria turistica con azioni mirate e con l'obiettivo di incrementare l'affluenza turistica.