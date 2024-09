Alla scuola primaria di Gressan inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025

Alla cerimonia è annuncuata la presenza del Presidente della Regione, Renzo Testolin, dell'Assessore regionale all'Istruzione Jean-Pierre Guichardaz, e del Sindaco di Gressan, Michel Martinet. Saranno presenti anche la Sovrintendente agli Studi Marina Fey e la Dirigente scolastica Stefania Nappo. Questo evento rappresenta un momento simbolico per tutta la comunità scolastica valdostana, che si prepara ad affrontare un nuovo anno di sfide e opportunità.

L'Assessore Guichardaz, in occasione dell'inaugurazione, ha voluto esprimere il suo augurio di buon lavoro a tutti i protagonisti del mondo scolastico: dirigenti, docenti, personale non docente, studenti e famiglie. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia, entrambi pilastri fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. In un mondo in continua evoluzione, educare e formare i giovani affinché possano affrontare le sfide future con responsabilità e pensiero critico è un compito essenziale e impegnativo.

Nel contesto valdostano, l'anno scolastico 2024/2025 coinvolgerà circa 16.000 studenti distribuiti tra scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e superiori. I docenti che accompagneranno gli studenti nel loro percorso educativo sono oltre 2.000, supportati da un personale non docente che garantisce il funzionamento quotidiano delle scuole. La Valle d'Aosta, con il suo sistema scolastico caratterizzato da una forte attenzione alla qualità dell'istruzione e al legame con il territorio, si impegna ogni anno a offrire un ambiente educativo stimolante e inclusivo.

Un momento speciale dell'inaugurazione sarà la presentazione del murales progettato dall'artista valdostana Giuliana Cunéaz, realizzato dall'associazione "Il cerchio e la goccia" di Torino. Quest'opera d'arte, che arricchirà la scuola primaria di Gressan, rappresenta un segno tangibile del legame tra cultura, arte e istruzione. Il murales sarà un simbolo di ispirazione per gli studenti, un richiamo costante alla creatività e alla bellezza che possono emergere anche nelle aule scolastiche.

In questo clima di entusiasmo e rinnovato impegno, l'inaugurazione dell'anno scolastico diventa un momento di riflessione e celebrazione per tutta la comunità valdostana. La scuola, come sempre, si pone al centro della crescita culturale e sociale della regione, pronta a formare i cittadini del domani.