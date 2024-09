Valanga sul Monte Rosa - AGGIORNAMENTI. PRIMO BILANCIO 1 MORTO E UN FERITO

AGGIORNAMENTO ORE ORE 16,11

La cntrale unica soccorso informa che: La squadra di soccorso via terra ha raggiunto le persone coinvolte dal distacco. Si tratta di 8 alpinisti, di cui alcuni feriti. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano con personale Sagf ha iniziato la discesa verso il rifugio Sella, che raggiungeranno con tempo stimato in un'ora circa. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo per tentare un avvicinamento in elicottero, che possa agevolare l'evacuazione dei feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 15,52

Un morto e un ferito è il primo bilancio della tragedia

AGGIORNAMENTO ORE 15,22

La Centrale unica di soccorso alle 15,22 ha precisato: E' in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano per una valanga sul Castore, quota 3900 mt slm. Una squadra, partita dal rifugio Quintino Sella, muove via terra. Impossibile l'intervento in elicottero causa condizioni meteo avverse. Seguono aggiornamenti.

AGGIORNAMENTP ORE 15,33

Pare che i soccoritori siano giunti nei pressi della zona ma scarsa visibilità impedisce la localizzaione esatta.

IL FATTO

Una valanga imponente si è staccata questa mattina dal versante del Castore, sul Monte Rosa, pare abbia travolto una cordata composta da cinque/sei alpinisti, guidata da un esperto istruttore. La notizia ha destato grande preoccupazione e allerta nelle comunità di Champoluc e Cervinia, da dove sono subito partiti i soccorsi.

Le avverse condizioni atmosferiche hanno complicato notevolmente le operazioni di salvataggio. Le temperature rigide e le nevicate hanno reso difficile l'accesso e le operazioni di primo intervento. Le squadre di soccorso, equipaggiate con barelle, ossigeno e attrezzature di emergenza, sono state inviate sul posto. Le operazioni di recupero sono in corso con urgenza, mentre si cerca di raggiungere la zona colpita dalla valanga.

A causa delle condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, i soccorritori saranno trasportati in elicottero fino a dove le condizioni lo permettono, dopodiché continueranno a piedi per raggiungere il luogo dell’incidente. L’operazione è estremamente complessa e richiede un impegno straordinario da parte di tutte le squadre coinvolte.

Le autorità locali hanno invitato alla prudenza e hanno chiesto a tutti coloro che si trovano nelle zone montane di monitorare attentamente le previsioni del tempo e di evitare le escursioni fino a quando le condizioni non miglioreranno.

La comunità di Champoluc e Cervinia è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti e sull’esito delle operazioni di soccorso.