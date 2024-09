Al Via la Stagione Venatoria 2024/2025

Domenica8 settembre prenderà il via la stagione venatoria 2024/2025 in Valle d'Aosta, coinvolgendo i 1313 cacciatori valdostani su tutto il territorio regionale. La caccia, ormai parte integrante della gestione faunistica, si colloca in un contesto più ampio che riguarda la tutela del territorio e il recupero dei valori della cultura rurale. Chi pratica la caccia conosce profondamente l'ambiente in cui opera e contribuisce a mantenere l'equilibrio di una biodiversità sempre più fragile. Questo richiede una caccia sostenibile, che consenta non solo il ripristino degli habitat laddove necessario, ma anche una migliore gestione della fauna selvatica.

Oltre alla gestione, i cacciatori rivestono un ruolo cruciale nella tutela della salute della fauna, come dimostrato nella prevenzione dell'espansione della Peste Suina Africana (PSA). Sebbene la malattia non abbia ancora colpito direttamente la regione, la collaborazione tra cacciatori e Corpo forestale si è rivelata essenziale nei piani di abbattimento del cinghiale, considerato un vettore potenziale del virus.

Lo sviluppo della filiera della carne di selvaggina è un altro aspetto significativo della stagione venatoria. A partire dal prelievo accurato degli animali, i cacciatori sono il primo anello di una catena che deve rimanere il più corta possibile, per valorizzare al meglio la selvaggina locale. Questa filiera rappresenta un settore in cui la Regione continua a investire, puntando sulla qualità del prodotto e sul rispetto dell'ambiente.

Con l'apertura della nuova stagione, l'auspicio è che la gestione della fauna continui a essere un obiettivo condiviso tra le istituzioni e il mondo venatorio, in un'ottica di decisioni lungimiranti che guardino non solo al presente ma anche al futuro del patrimonio faunistico valdostano.