Nella mattinata di mercoledì 4 settembre, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, si è svolta a Torino la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra

Nella mattinata di mercoledì 4 settembre, a Torino, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra il Generale di Divisione Benedetto Lipari e il Generale di Divisione Giovanni Avitabile. L’evento ha avuto luogo presso la piazza d’armi della Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” e ha visto la partecipazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, oltre a tutte le principali autorità civili e militari della regione.

Alla cerimonia erano presenti anche tutti i Comandanti Provinciali del Piemonte, il Comandante Territoriale di Aosta, una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nel capoluogo piemontese, e militari in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, provenienti dalle sezioni di Torino, Orbassano e Ivrea.Nel discorso di commiato, il Generale Lipari ha espresso gratitudine verso i finanzieri piemontesi e valdostani per l'impegno dimostrato durante i tre anni di comando, sottolineando l'equilibrio con cui hanno operato a tutela dei cittadini e delle imprese oneste. Ha ringraziato, inoltre, i prefetti, i magistrati e i colleghi delle forze di polizia per la collaborazione proficua, che ha contribuito al mantenimento della sicurezza pubblica.

Il Generale Carrarini ha lodato l’operato del Generale Lipari, elogiando le iniziative intraprese per rendere ancora più incisiva l’azione dei reparti della Guardia di Finanza in Piemonte e Valle d’Aosta. Ha poi rivolto al Generale Avitabile un augurio di buon lavoro, auspicando per lui ulteriori successi nel nuovo incarico.Il Generale Giovanni Avitabile, nato nel 1967, vanta un curriculum di tutto rispetto: plurilaureato e titolato alla Scuola di Polizia Tributaria, ha ricoperto diversi comandi territoriali in Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania, oltre ad aver prestato servizio come Comandante Provinciale a Bolzano e Venezia.

Di recente, ha guidato il Comando Regionale Friuli Venezia Giulia e ha svolto incarichi importanti presso lo Stato Maggiore del Comando Generale del Corpo. Ha inoltre dedicato numerose ore alla docenza presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria e l’Accademia della Guardia di Finanza.

Nel suo discorso, il nuovo Comandante Regionale ha ringraziato le superiori gerarchie per la fiducia accordatagli e ha espresso l’intenzione di mettere tutte le sue energie al servizio dell’Istituzione. Ha sottolineato l’importanza di valorizzare le competenze della Guardia di Finanza nel settore economico-finanziario, per favorire il benessere e la crescita di un’area territoriale strategica per l’economia del Paese, quale è quella delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.