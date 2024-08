L'INSEGNAMENTO DEGLI ANZIANI

In un mondo sempre più individualista, dove l'interesse personale spesso prevale su quello collettivo, esistono ancora esempi di grande altruismo e dedizione verso la comunità. Uno di questi è rappresentato dagli anziani, custodi di saggezza ed esperienza, che con gesti quotidiani e azioni coraggiose riescono a fare la differenza. Il valore dell'azione per il bene comune, anche a costo di andare controcorrente, è un principio profondamente radicato nella tradizione etico-cristiana, che ci invita a essere "sale della terra" e "luce del mondo" (Mt 5,13-16).

Uno spunto di riflessione su questo tema arriva da una storia che ha toccato il cuore di molti: l'immagine di Conrad Maralngurra, un anziano indigeno australiano ripreso mentre accende un fuoco controllato nella sua terra. Questa foto, vincitrice del premio "World Press Photo Story of the Year 2022" grazie al fotografo Matthew Abbott, racconta molto più di un semplice gesto. Essa testimonia la saggezza di un uomo che, attraverso la pratica tradizionale della "combustione a freddo", protegge la foresta da incendi più devastanti, mettendo in atto una tecnica tramandata da generazioni.

Il gesto di Conrad non è solo una manifestazione di conoscenza, ma un atto di profonda responsabilità verso la sua comunità e l'ambiente. In un mondo in cui il cambiamento climatico minaccia sempre più il nostro pianeta, questo anziano ci insegna che la cura della Terra richiede non solo tecnologie avanzate, ma anche rispetto per le tradizioni e le pratiche sostenibili. È un esempio di come, con umiltà e coraggio, si possa contribuire al bene comune.

Ma queste storie di dedizione non si limitano all'altra parte del mondo. Anche in Italia, gli anziani si dimostrano una risorsa preziosa per il Paese. Un rapporto del Censis, redatto poco prima della pandemia, evidenziava come circa un milione di anziani fossero coinvolti in attività di volontariato a beneficio delle loro comunità. A Roma, e in altre città, gruppi di pensionati si dedicano alla manutenzione delle aree verdi urbane, troppo spesso lasciate in balia del degrado. Questi anziani si prendono cura di giardini, riparano giostre per i bambini, puliscono gli spazi pubblici, rendendo sicuri e fruibili luoghi di incontro e scambio tra generazioni.

Queste azioni, seppur semplici, incarnano un principio cristiano fondamentale: l'amore verso il prossimo. Gesù stesso ci ha insegnato che "non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici" (Gv 15,13). E dare la vita non significa solo sacrificarsi in senso letterale, ma anche dedicare tempo, energie e risorse per il bene degli altri. Gli anziani, con il loro esempio, ci ricordano che servire la comunità non è solo un dovere morale, ma anche un modo per vivere pienamente la nostra fede.

Agire per il bene comune spesso richiede coraggio, perché può significare andare controcorrente rispetto alle logiche prevalenti della società. In un'epoca in cui il successo è misurato in termini di guadagno personale e visibilità, l'azione disinteressata e anonima a favore della collettività sembra quasi un atto rivoluzionario. Eppure, è proprio in questi gesti "controcorrente" che si manifesta la vera essenza del cristianesimo: essere al servizio degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio.

La storia di Conrad Maralngurra e delle migliaia di anziani italiani ci invita a riflettere su come possiamo, nel nostro piccolo, contribuire al bene comune. Sia che si tratti di un gesto semplice come mantenere pulito un parco o di un'azione più impegnativa come proteggere l'ambiente, ogni contributo conta. E se queste azioni appaiono in controtendenza, è solo perché rappresentano un cambiamento positivo, un ritorno ai valori fondamentali della solidarietà e dell'amore verso il prossimo.

In conclusione, gli anziani ci mostrano che l'agire per il bene della comunità è non solo possibile, ma necessario. Seguendo il loro esempio, possiamo sperare di costruire un mondo più giusto, più umano e più vicino agli insegnamenti cristiani. Perché, come ci ricorda San Francesco d'Assisi, "è dando che si riceve".