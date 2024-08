In arrivo la XVIII edizione del Festival des Artistes de Rue !

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si apre una nuova ed entusiasmante avventura con la diciottesima edizione del Festival des Artistes de Rue di Aosta, l'evento principe in Valle d'Aosta dedicato all'arte di strada. Nato nel 2003 quest’anno il Festival raggiunge 21 anni di vita…

Più di 25 artisti e compagnie

6 partecipazioni valdostane

oltre 50 spettacoli ed animazioni in meno di 48 ore

questi i numeri principali dell’edizione 2024 del Festival des Artistes de Rue.

Un evento che coinvolge trasversalmente un pubblico di ogni età pronto a diventare protagonista e a vivere al 100% questa grande festa.

L'evento rientra tra le manifestazioni ufficiali dell'estate aostana ed è organizzato dalla “Festival Défi Organisation” per la città di Aosta, assessorato allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport.

Programma inizio Festival

inizio della manifestazione sabato 31 agosto alle ore 16 circa con spettacoli no-stop nel cuore della città.

Artisti Valdostani

Samantha Boldrin (Samy) con i trucchi facciali,

Laura Pellissier scrittrice, sensitiva,



Francesco Tripodi compositore, musicista,

Compagnia Maiafuoco con due spettacoli diversi; da non perdere la performance delle fiammelle:

- La Perfomance delle Fiammelle: si tratta di una parata di grandi lanterne zoomorfe (uccelli, pesci, tartarughe) che raccontano sempre una storia diversa (la creazione del mondo, la migrazione degli animali, il cambiamento climatico, ecc…). La performance è programmata per la Veillà des Artistes, sabato sera.

Ilaria Ciervo e Martina Bianchini

Due artiste di “casa” supersportive che presentano due spettacoli diversi; il primo insieme per 15 minuti di grandi performance dove “Wonder Woman e Spyder-man” alias Ilaria e Martina, ci regalano un mix tra giocoleria e alte performance legate al bodybuilding, ginnastica artistica e controllo del corpo… La seconda proposta riguarda Ilaria Ciervo e il suo spettacolo col fuoco previsto sabato sera durante la Veillà des Artistes.

Ilaria Ciervo, nata nel 2006 ad Aosta; ginnasta da 15 anni; giocoliera presso circo Medini dal 2023 e artista di strada dal 2023: per lei questa è la seconda volta al Festival di Aosta; l’anno scorso ha rotto il ghiaccio e quest’anno vedremo insieme la sua maturazione in un mondo che la affascina sempre di più. OFF

Martina Bianchini, arriva da Torino dove è nata nel ‘89. Tanti gli sport praticati, dalla ginnastica artistica all’atletica, tuffi, ginnastica aerobica..

Attualmente predilige il bodybuilding a livello professionistico (IFBB professionista) con partecipazione al circuito mondiale. Segnaliamo la presenza a “Tu Sì Que Vales 2020” quarta! classificandosi per le finali! Tante le sue performance in numerosi eventi di prestigio. Attualmente è anche Personal Trainer. Il mese scorso ottiene la Laurea in Scienze Motorie con il massimo dei voti. OFF

Area Kid’s in Piazza Roncas (h. 15/18 circa)

Ricercata dalle famiglie con al seguito bimbi piccoli che vengono intrattenuti dalla magia di Marco Sereno con minispettacoli, gags comiche, animazione, musica e palloncini. La piazza ospita nuovamente Samy, abile e simpatica truccabimbi per la gioia dei più piccoli (trucchi dalle ore 15 circa – spettacolo ore 17)

La “JBO” - Big Music Street Band

Entra prepotentemente nel Festival il ritmo e l’energia della John BIrks Orchestra che con i suoi 9 elementi sarà con noi per l’intera durata della manifestazione.

Tecniche aeree

E’ “Cafe’ Rouge” lo spettacolo della Compagnia Circo Bipolar che propone tessuti aerei, scala d’equilibrio, acrobatica di coppia. Sicuramente un evento da ammirare con il naso all’insù… 3 spettacoli previsti nel week end.

La Veillà des Artistes

Il sabato sera con inizio alle ore 21 riprendono gli spettacoli, alcuni nella versione “night” ben sapendo che i colori della sera e della notte rendono unici gli spettacoli proposti.

L’edizione 2024 continua a proporre spettacoli in diverse aree del centro cittadino. Piazza Chanoux, piazzetta des Franchise, la Porta Praetoria oltre agli artisti itineranti o nelle singole vie...



Domenica – Seconda giornata di Festival

Si inizia alle ore 15,30 per terminare con il Gran Finale alle ore 18,30 circa in piazza Chanoux dove verranno presentati tutti gli artisti dell’edizione 2024

Le condizioni meteo sono determinanti per la buona riuscita di una manifestazione come il Festival des Artistes de Rue; per questo, in caso di maltempo, l'organizzazione vedrà con gli artisti come riorganizzare l'intero programma. Per quanto possibile gli eventi si svolgeranno con regolarità. In caso di particolari avverse condizioni meteo gli spettacoli e/o animazioni si trasferiranno sotto i portici del comune di Aosta in piazza Chanoux e via Xavier de Maistre (per quanto possibile).

“Come funziona” il Festival...

L'organizzazione del Festival, opera un anno per l'altro senza soluzione di continuità. Da fine ottobre a fine aprile tutti gli artisti e compagnie possono presentare la propria candidatura alla rassegna, Nello stesso periodo e parallelamente la Festival Défi Organisation procede ad individuare quegli artisti di prestigio che possono fare di volta in volta la “differenza”, andandoli a selezionare secondo le tecniche artistiche ma anche per i riconoscimenti nazionali e/o internazionali ottenuti. Mediamente diverse centinaia le domande di partecipazione.

A maggio si svolge la selezione degli artisti verificandone esigenze tecniche ed artistiche. Il primo “Cartellone” è quasi definito ma non lo sarà fino al momento della pubblicazione ufficiale del programma e degli artisti. Ma ancora una volta il Festival non si ferma il Cartellone viene ancora ampliato inserendo quegli artisti che a vario titolo si aggiungono al programma (Off). Si tratta per lo più di artisti in tournée vicino ad Aosta o particolarmente meritevoli. Anche quest'anno vi sono diversi artisti che dirottano la loro strada per fare capo ad Aosta. Durante la manifestazione tutto può succedere come ad esempio imbattersi in spettacoli non previsti e soprattutto diventare protagonisti nel momento più impensabile

Il gradimento del Festival si misura con i sorrisi, risa e divertimento dimostrati dal pubblico che a sua volta può ulteriormente rafforzare questa sensazione andando a mettere nel “cappello” dell'artista qualche monetina... Anche “il cappello” rappresenta una dura e reale storia di vita che i veri artisti di strada da anni misurano su se stessi laddove ogni giorno la strada rappresenta un banco di prova e di lavoro. Più “il cappello” è ricco, più quanto si è fatto ha ottenuto il riscontro dal pubblico; molte volte la vita dell'artista di strada è anche un vita dura fatta di esercizi, allenamenti, prove, ricerca, studio...insomma un impegno continuo che non si ferma mai!