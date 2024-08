DissacrArte - Misteri e curiosità d’Arte valdostana e canavesana, ultima opera di Patrik Perret

Venerdì 30 agosto 2024, alle ore 17:45, il Salone ducale del Comune di Aosta si prepara ad accogliere un evento di grande fascino per gli amanti dell’arte e della cultura valdostana e canavesana. In questo suggestivo scenario, nel cuore della piazza Emile Chanoux, si terrà la presentazione di “DissacrArte - Misteri e curiosità d’Arte valdostana e canavesana”, il nuovo libro di Patrik Perret, storico dell’arte originario di Hône. Il libro, pubblicato dalle Edizioni Pedrini, rappresenta un’esplorazione leggera e curiosa dell’arte locale, frutto di una collaborazione tra l’autore e la Presidenza del Consiglio comunale di Aosta.

L’evento, patrocinato dal Comune di Aosta, vedrà la partecipazione della giornalista Caterina Pizzato, che modererà un dialogo con l’autore. Durante la serata, Perret svelerà alcune chicche legate alla città di Aosta e a Saint-Pierre, in un viaggio tra curiosità e dettagli spesso trascurati ma carichi di significato per la storia e la cultura locale.

La genesi di “DissacrArte” è una storia di resilienza e creatività. Dopo il furto del suo zaino, contenente il computer e tutta la documentazione per il terzo volume della sua “Storia dell’arte in Valle d’Aosta”, Perret avrebbe potuto scoraggiarsi. Invece, insieme all’editore Ennio Pedrini, ha deciso di trasformare la sventura in un’opportunità, dando vita a un progetto editoriale più leggero e accessibile, capace di stuzzicare la curiosità del lettore e di strappare qualche sorriso. Questo nuovo approccio ha permesso di mettere in luce quegli aspetti dell’arte locale che spesso passano inosservati, ma che sono altrettanto fondamentali per comprendere l’identità del territorio.

La scelta di includere in appendice un testo del 1914 dell’etnografo Tancredi Tibaldi, considerato il primo libro sulla storia dell’arte valdostana, è un ulteriore segnale dell’intenzione di Perret di coniugare rigore storico e leggerezza narrativa. Un omaggio alla tradizione, ma con uno sguardo nuovo e fresco, che rende “DissacrArte” un’opera unica nel suo genere.

L’evento si concluderà con un omaggio al giovane vigneron Matteo Barmaz, dell’azienda vitivinicola Di Barrò, che allieterà i presenti con una degustazione dei suoi vini. Un connubio perfetto tra arte e sapori, che trasforma questa presentazione in un’occasione da non perdere per chiunque voglia immergersi nelle eccellenze del territorio.

“DissacrArte” non è solo un libro; è un invito a guardare oltre le apparenze, a scoprire i dettagli nascosti che rendono unica la nostra storia e la nostra arte. È un’opera che riflette lo spirito della Valle d’Aosta e del Canavese, territori ricchi di storia e di bellezze spesso celate agli occhi più distratti. In un’epoca in cui l’arte rischia di essere relegata in secondo piano, iniziative come questa sono fondamentali per mantenerne vivo l’interesse e per ricordarci l’importanza di custodire e valorizzare il nostro patrimonio culturale.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti, e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della cultura, del buon vino e della scoperta di storie sorprendenti.