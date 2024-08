Conferimento incarichi di reggenza 2024/2025

A seguito della pubblicazione dell’avviso in cui sono stati invitati i dirigenti interessati a comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di reggenza sulle sedi scolastiche risultate disponibili a conclusione delle procedure di mobilità interregionale e dei pensionamenti, sono stati individuati i 12 dirigenti scolastici che guideranno, oltre al proprio istituto, anche altre scuole in reggenza.

Nello specifico si tratta di 7 istituti comprensivi e di 5 scuole superiori, compreso il Centro regionale per l’istruzione degli adulti – CRIA, che sarà attivato come istituzione autonoma a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 (tre in più rispetto allo scorso anno).

Istituti comprensivi

Dirigente reggente “E. Reinotti” di Pont-Saint-Martin Stefania Girodo Grant “L. Barone" di Verrès Luca Barbieri “U.C.V. Mont Emilius 1” di Nus Francesco Lo Baido “J.B. Cerlogne” di Saint-Pierre Grosso Elena Maria “M. I. Viglino” di Villeneuve Emanuela Bobbio “E. Martinet” di Aosta Maria Giovanna Bonvicini “L. Einaudi” di Aosta Stefania Nappo

Scuole superiori Dirigente reggente Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès Antonella Dallou Liceo delle scienze umane e scientifico “R. M. Adelaide” di Aosta Giovanni Peduto Istituto tecnico e professionale regionale “C. Gex” di Aosta Cristiana Marchesini Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” di Aosta Barbara Buscaglione Centro regionale per l’istruzione degli adulti - CRIA di Aosta Anna Paoletti

L’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, come anticipato durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, in occasione della discussione inerente alla proposta di legge finalizzata a supportare i dirigenti scolastici nella gestione delle scuole assegnate in reggenza, ha precisato che “si resta in attesa delle date di svolgimento delle prove scritte della procedura ordinaria del concorso per Dirigente scolastico da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Probabilmente le prove si terranno a settembre, ma si resta in attesa delle indicazioni ufficiali ministeriali.

Entro il 19 agosto scorso, come previsto dalla recente legge regionale, i dirigenti scolastici reggenti hanno comunicato alla Sovraintendenza agli studi i nominativi dei docenti che usufruiranno per il prossimo anno scolastico, a partire dal primo settembre 2024, del semi esonero o dell’esonero dall’insegnamento per supportare il dirigente scolastico nell’attività organizzativa delle scuole di reggenza e/o di titolarità, in base alla complessità dell’istituzione scolastica assegnata.”

“Sicuramente si tratta di un supporto importante che permetterà alle scuole di affrontare il nuovo anno scolastico in modo più sereno – ha concluso l’Assessore - in attesa della conclusione della procedura concorsuale che avverrà entro la fine dell’anno scolastico 2024/2025”.