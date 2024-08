Qual è la linea della Regione sulle Cer?

Il gruppo Progetto Civico Progressista rende noto di aver trasmesso ieri, mercoledì 21 agosto 2024, all'Assessore competente e al Celva le osservazioni su due documenti importanti riguardanti la questione delle Comunità di energia rinnovabile: l'analisi dello studio legale Sani-Zangrando sulle forme giuridiche delle Cer e l'avviso dell'Assessorato allo sviluppo economico, rivolto ai Sindaci, per la richiesta di finanziamenti regionali per costituire le Cer in Valle d'Aosta.

«Il problema è che i due documenti non sono coordinati fra di loro - sottolineano le Consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz -. Il parere dell'avvocato Sani evidenzia e suggerisce alla Regione di costituire un'unica Cer regionale multicabina che si articolerebbe poi in varie configurazioni di autoconsumo a livello di singoli comuni o di gruppi di comuni. Un'opzione praticabile e interessante che permetterebbe di evitare una proliferazione di studi di fattibilità e al contempo di razionalizzare e ottimizzare il "progetto Cer" per la Valle d'Aosta. Questa impostazione, tuttavia, non viene recepita dalla bozza di avviso/bando della Regione inoltrato al Celva, che dovrà esprimere il proprio parere fra pochi giorni.»

Il gruppo PCP ritiene che sia opportuno analizzare con attenzione e in parallelo la bozza di avviso e lo studio Sani e orientarsi verso la soluzione multicabina, evitando in questo modo una pericolosa e onerosa frammentazione di studi di fattibilità e sollecita la Regione a definire in modo chiaro la sua vera linea sulle Cer, che ad oggi risulta ancora confusa e nebulosa.

