Visita guidata alla mostra ArteNumero. Gli artisti e il numero tra XX e XXI secolo al Museo Archeologico Regionale di Aosta

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che venerdì 30 agosto 2024, alle ore 17, è in programma presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta una visita guidata alla mostra ArteNumero. Gli artisti e il numero tra XX e XXI secolo, condotta da Angela Madesani, curatrice della mostra e da Daria Jorioz, dirigente della struttura Attività espositive e promozione dell’identità culturale, che dialogheranno con alcuni degli artisti presenti in mostra.

La rassegna, prodotta da Nomos Edizioni, volge uno sguardo sul panorama dell’arte degli ultimi sessant’anni attraverso l’utilizzo del numero e presenta oltre settanta opere di importanti artisti italiani e internazionali, divise in cinque sezioni, in un percorso trasversale che attraversa linguaggi, tematiche, pensieri della storia in cui il numero diviene momento fondamentale di riflessione per l’artista e per l’osservatore.

“La fascinazione per i numeri accomuna autori diversi tra loro per temperamento e scelte espressive – scrive Daria Jorioz nel catalogo - quali On Kawara, Daniela Comani, Alighiero Boetti, Luca Pancrazzi, Hanne Darboven, Piero Manzoni, Carlo Valsecchi, Roman Opalka, Antoni Tapiès, Ugo Nespolo, le cui opere d’arte scandiscono questo percorso espositivo inedito, espressamente ideato per gli spazi del Museo Archeologico Regionale di Aosta.”

Il catalogo della mostra, bilingue italiano-francese, pubblicato da Nomos Edizioni, contiene i testi di Angela Madesani e Daria Jorioz ed è in vendita al prezzo di 32 euro.

La visita guidata ha il costo di 3 euro oltre il biglietto di ingresso.

È gradita la prenotazione al numero telefonico 0165.275902 del Museo Archeologico Regionale di Aosta.

Biglietti: Intero 8 euro, ridotto 6 euro.

La mostra è inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: tutti i giorni 9-19

La mostra è aperta al pubblico fino al 20 ottobre 2024.

Per informazioni:

Regione autonoma Valle d'Aosta

Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali

Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Struttura Attività espositive e promozione identità culturale

Tel. 0165.275937

u-mostre@regione.vda.it