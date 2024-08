Dal 22 al 31 agosto torna per la settima volta Pulsation, il festival delle percussioni

Dal 22 al 31 agosto si svolgerà a Pont-Saint-Martin la settima edizione del Festival Pulsation, rassegna musicale dedicata alle percussioni. Il Festival, che negli anni ha ospitato i più grandi interpreti della percussione a livello internazionale, è organizzato dall’associazione culturale MODUS in collaborazione con il Comune di Pont-Saint-Martin.

Il progetto, come nelle passate edizioni, unisce la didattica delle percussioni alla realizzazione di un festival di concerti. Per quanto attiene alla parte didattica saranno organizzati un corso di perfezionamento in strumenti a percussione (rivolto a studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, studenti delle scuole di musica del territorio (SFOM, Liceo musicale, scuole delle Bande musicali) e studenti del conservatorio), alcuni ateliers di musica per l’infanzia, un atelier di scoperta del ritmo rivolto agli adulti e alcune masterclass tenute dai solisti ospiti del Festival.