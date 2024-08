Il Servizio civile regionale “Insieme per gli altri – le generazioni in incontrano”, decorre dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025.

I progetti presentati da vari Enti ed Associazioni per il sopracitato Bando sono 11 per un totale di 20 posti a disposizione per i/le giovani interessati/e, di cui 4 riservati a favore di giovani con disabilità o in situazione di disagio, e 4 per i facilitatori che si affiancheranno a questi ultimi.

Per i/le giovani le giovani partecipanti ai suddetti progetti di servizio civile è previsto un impegno di circa 90 ore mensili ed un rimborso forfettario di 600 euro mensili, comprensivo delle eventuali spese di sostenute nel corso di svolgimento delle attività previste dagli stessi progetti.

Per partecipare al bando regionale “Insieme per gli altri – le generazioni si incontrano” è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre la scadenza sopracitata, l’apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel formato google moduli reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale oppure sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it).