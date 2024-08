Asta pubblica per la vendita di beni scolastici fuori uso dellIstituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès

L' assessorato ai beni e attività culturali della regione autonoma valle d’aosta ha annunciato la messa all’asta di beni mobili dichiarati fuori uso appartenenti all’istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di verrès. La struttura programmazione edilizia e logistica scolastica gestirà la procedura, che prevede la vendita di arredi, attrezzature e macchinari obsoleti o non funzionanti.

Il valore dei beni è stimato a 27.230 euro, e l’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento. La documentazione relativa ai beni in vendita è consultabile negli allegati al bando d’asta. L’aggiudicazione sarà determinata dall’offerta più alta rispetto al prezzo base, senza possibilità di presentare offerte inferiori.

La partecipazione è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti previsti dalle normative vigenti, e gli interessati possono concordare un sopralluogo previo appuntamento. le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 6 settembre 2024, in busta chiusa e non leggibile in trasparenza. l’apertura delle buste avverrà il 13 settembre 2024 alle ore 11.00 presso gli uffici della struttura programmazione edilizia e logistica scolastica ad aosta.

In caso di aggiudicazione, il vincitore sarà tenuto a versare l’importo dovuto entro 10 giorni dalla notifica dell’esito, con il ritiro dei beni da effettuare entro 60 giorni. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore dell’istituzione scolastica proprietaria dei beni, presso la banca di credito cooperativo valdostana. in caso di mancato pagamento, l’aggiudicazione verrà annullata. l’aggiudicatario sarà inoltre responsabile del ritiro e del trasporto dei beni acquistati, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità legata a queste operazioni.

Questa procedura rappresenta un’opportunità per le imprese e i privati di acquisire beni a un prezzo potenzialmente vantaggioso, pur tenendo conto che gli stessi sono venduti nello stato in cui si trovano, senza garanzia di conformità alle normative di sicurezza o commercializzazione. L’amministrazione regionale si riserva il diritto di sospendere o annullare l’asta in qualsiasi momento, senza obbligo di giustificazione.