Tutto pronto per la rassegna "Claustri Musica"

Il quarto appuntamento “Duo Papillon” della Rassegna “Claustri Musica”, organizzata dagli Ordini Dinastici di Real Casa Savoia in collaborazione con l’Associazione bandistica città di Aosta, si terrà domenica 18 agosto alle ore 17.00 presso il Chiostro della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta (in caso di mal tempo il concerto verrà eseguito nella Chiesa adiacente).

Il concerto vedrà protagonisti il flauto traverso e la chitarra classica con il Duo Papillon, composto da Greta Spada Rossi e Chiara Medone, attivo in Italia e all’estero da oltre cinque anni. Le Americhe rappresentano il fil rouge del concerto, durante il quale le musiciste proporranno brani di compositori provenienti dal continente americano o lì naturalizzati. Ad aprire la serata saranno alcune delle “Mountain Songs” del compositore contemporaneo americano Robert Beaser; si tratta di brani dal forte carattere improvvisativo basati su temi popolari del folklore americano, in particolare dei territori dei Monti Appalachi. Sarà poi la volta della “Sonatina op. 205” di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore e pianista fiorentino che conobbe la sua fortuna negli Stati Uniti; caratterizzata da complesse figurazioni ritmico-melodiche e giochi imitativi, la composizione rappresenta uno dei brani più importanti del repertorio originale per duo flauto-chitarra. Seguirà una trascrizione di “Summertine” di George Gershwin, in quello che rappresenta un omaggio ad uno dei più grandi compositori di musical americani di tutti i tempi. Con la “Fantasia Mulata” del compositore portoricano Ernesto Cordero, il pubblico verrà poi accompagnato verso una nuova ambientazione sonora tipica del Sud America. Questa avvolgerà definitivamente gli ascoltatori attraverso alcune delle “Danze popolari brasiliane” del compositore Celso Machado accuratamente selezionate dal Duo Papillon, dove si susseguiranno choro, bossa nova e samba dall’inconfondibile carattere brasiliano. Il concerto si concluderà infine con una trascrizione di “El Condor pasa”, uno dei brani più emblematici nella rappresentazione del popolo peruviano nel mondo.

Durante i concerti, la cui entrata è libra, saranno raccolti fondi per le opere benefiche degli Ordini Dinastci della Real Casa di Savoia, nello specifico il restauro delle Lapidi Mauriziane dell’Ospedale Regionale Umberto Marini e un sostegno all’associazione “HandToHand” per attività rivolte ai ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

È gradita, ma non obbligatoria, la prenotazione whatsapp al 3701556555 o alla mail valledaosta@ordinidinasticicasasavoia.it