Venerdì 16 e sabato 17 agosto ritorna l'appuntamento dell'estate AOSTA IN FESTA!

Shopping all’aperto, mercatino dell’artigianato, i migliori prodotti agricoli a km zero, visite gratuite della città:

Aost ART - mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali proposti dalle imprese del territorio, organizzato in collaborazione con CNA Valle d’Aosta e Confartigianato Valle d’Aosta all’interno della tensostruttura in Piazza Chanoux. Borse e abbigliamento, bijoux, oggettistica in legno, pietra, vetro e ceramica e rame, articoli in pelle e cuoio, cosmetici e benessere, candele e profumatori sono alcuni dei prodotti presenti realizzati da artigiani valdostani – venerdì dalle ore 14 alle ore 22.30 e sabato dalle ore 10 alle ore 22.30

Visiti AMO Aosta - visite guidate gratuite della città , durante tutte le due giornate, lungo itinerari anche insoliti, per scoprire e innamorarsi delle bellezze e della storia romana e medioevale di Aosta. Le visite saranno prenotabili direttamente presso il desk di Aostart in Piazza Chanoux - venerdì dalle 15.30 alle 19 e sabato dalle ore 10 e alle ore 19

Commercianti in Festa – consolidata iniziativa di Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta con shopping all'aperto e occasioni imperdibili nelle vie pedonali del centro per toccare con mano le offerte vantaggiose del commercio aostano - venerdì e sabato dalle ore 10 alle 19.30

Lo Tsaven – un'edizione speciale del mercatino dei prodotti agricoli di Coldiretti Valle d'Aosta allestito sotto i Portici di Piazza Chanoux per promuovere il settore agroalimentare e far conoscere i prodotti del territorio - sabato dalle ore 9 alle ore 18

Animazioni e spettacoli per bambini, danze, balli di gruppo, fitness e dimostrazioni sportive... e il ritmo aumenta con la Serata rossonera - Dj Set nei locali convenzionati:

Street Parade Due sfilate itineranti nel cuore della città: marching band, spettacoli, comicità, intrattenimento con ritmi coinvolgenti e divertenti per grandi e piccoli dall’Arco d’Augusto a Via Aubert per arrivare in piazza Roncas. Un mix esplosivo di energia tra musica e arte di strada! – venerdì alle ore 17 e alle ore 21

animazioni per i più piccoli - a cura di Confcommercio imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta Park Animation con giochi gonfiabili all’Arco d’Augusto - sabato dalle ore 15 Battaglia dei cuscini in Piazza Roncas – sabato alle ore 17 Park Animation con spettacolo interattivo per bambini all’Arco d’Augusto - sabato alle ore 17

il centro storico si trasforma in una grande pista da ballo - a cura di Confcommercio imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta Balli Country Western alla Porta Praetoria - sabato ore 18 - 23.30 Danze latine caraibiche, gestualità femminile e Latin Fitness all'Arco d'Augusto - sabato ore 19 - 23.30 Folk Liscio con l'orchestra Balera Spontanea in Piazza Roncas per una serata fuori dal comune... un laboratorio di ballo a cielo aperto dove chiunque può esprimersi ed esibirsi - sabato ore 20 - 23.30 Un mix di sport e spettacolo, fitness e benessere con Pole Dance, Fit Boxe e altre esibizioni in Piazza Narbonne – sabato ore 20 - 23.30

Aperitivo e After Dinner al ritmo di musica - a cura di Confcommercio imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta - sabato dalle 19 alle 23.30 Serata rossonera - Dj set nei locali più cool del centro storico per una serata di puro divertimento!

Aosta in Festa è un’iniziativa organizzata dalla Chambre valdôtaine in collaborazione con le associazioni di categoria regionali di riferimento Coldiretti, Confcommercio imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta, CNA Valle d’Aosta, Confartigianato Valle d’Aosta, Adava e con il patrocinio del Comune di Aosta.