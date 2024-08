Vacanze al mare con cane, ecco le spiagge italiane più dog friendly

(Adnkronos) - Andare in vacanza insieme al proprio cane era quasi impossibile fino a qualche anno fa: per trovare una spiaggia che potesse accogliere anche il proprio amico a quattrozampe occorreva optare per quelle libere, spesso di difficile accesso, e troppe volte si finiva per rinunciare al mare o per lasciare Fido a casa. Oggi invece alcuni arenili italiani si sono organizzati, diventando molto attenti alle piccole necessità dei nostri amici pelosi.

Le spiagge italiane sono sottoposte a regolamenti regionali e comunali, spiega la famosa azienda di cibo per animali domestici Purina, che sono consultabili sui siti delle amministrazioni pubbliche dei luoghi da visitare. In molte spiagge, per esempio, da maggio a ottobre è vietato l'accesso ai cani. Ma non è ovunque così: per scoprire dove il cane è il benvenuto, si possono consultare portali come Vacanze bestiali dell'Enpa. Qui, regione per regione, si trova l'elenco di spiagge per cani e/o stabilimenti balneari più dog friendly, dove Fido diventa un ospite di riguardo. Importante portare i documenti del cane e il suo certificato che attesti la regolarità delle vaccinazioni.

1) Bau village, Abisola (Liguria): la preferita degli amanti dei cani, consegnano anche un kit all'ingresso con secchiello, paletta e ciotolina.

2) Bagno 81 No problem, Rimini (Emilia Romagna): ci sono speciali fontanelle e consulenti cinofili sempre disponibili. E l’Emilia Romagna è anche la regione italiana più dog friendly italiana.

3) Dog Beach, San Vincenzo, Livorno (Toscana): a disposizione pet sitter e accessori dedicati.

4) Bau Beach, Maccarese (Lazio): qui i cani possono essere tenuti liberi e socializzare tra loro.

5) Porto Fido, Santa Teresa di Gallura (Sardegna) dove ci sono 25 postazioni con ombrellone dedicati alle famiglie con i fedeli amici a quattro zampe.