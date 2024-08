bando per il corso di dottorato in “Prassi e repertori della musica italiana”

E' stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato in “Prassi e repertori della musica italiana”. Si tratta di una iniziativa organizzata congiuntamente dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste e i Conservatori “A. Vivaldi” di Alessandria, “G. Verdi” di Como, “C. Monteverdi” di Cremona, “G. Puccini” di Gallarate, “F. Vittadini” di Pavia, “G. Nicolini” di Piacenza, sottoscrittori di una convenzione per istituire, attivare e garantire il funzionamento del corso dall’anno accademico 2024/2025.

Il corso di dottorato di ricerca AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) in forma associata in "Prassi e Repertori della Musica Italiana" è un percorso di alta formazione che supporta un progetto di ricerca artistica avanzata focalizzato sull’approfondimento e sull’evoluzione delle prassi e dei repertori nella musica italiana, anche con particolare riguardo alle pratiche, alle teorie e ai repertori che sono espressione dei territori delle istituzioni coinvolte.

Il percorso ha una durata triennale e le attività inizieranno il 9 dicembre 2024. Sono complessivamente disponibili 14 posti con borse di studio finanziate attraverso progetti inseriti nel PNRR. All’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta sono state assegnate due borse di studio, una per “Prassi dei repertori storicamente informati” e una per “Prassi e repertori della musica moderna e contemporanea”.

Le domande di ammissione dovranno essere redatte attraverso il modello disponibile sempre sul portale consaosta.it e inviate agli indirizzi mail segreteria.dottorati@<wbr></wbr>conservatoriovivaldi.it e protocollo@<wbr></wbr>conservatoriovivaldi.it entro le ore 17 del 31 agosto 2024. Quota di iscrizione di 50 euro da versare attraverso Pago PA.