A Forte di Bard Incontri, il tema della violenza di genere con Gino Cecchettin domenica 18 agosto

Con questo appuntamento il Forte di Bard intende presentare, nell’ambito delle proprie iniziative culturali, una riflessione su una vera e propria piaga sociale nel tentativo di contribuire a costruire una società libera dalla violenza alle donne, compiendo un passo verso quella necessaria rivoluzione culturale che può produrre un cambiamento reale. Cecchettin dialogherà con Davide Gamba, libraio e con Cristina Mastrandrea.

Il libro è parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere e contiene le parole di un padre che ha scelto di non restare in silenzio. Un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni. Dal giorno dei funerali della figlia Giulia, Gino Cecchettin ha scelto di condividere il proprio dolore cercando di affrontarlo e renderlo costruttivo perché possa essere di aiuto alle giovani e ai giovani del nostro Paese. In questo libro, attraverso la storia di Giulia, si interroga sulle radici profonde della cultura patriarcale della nostra società. Iniziativa in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea,



L’ingresso all’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria:

T. 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it