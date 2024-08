Saint-Rhémy-en-Bosses il 13 agosto dalle ore 16 si tinge di rosso.

A Saint-Rhémy-en-Bosses, nella splendida Valle del Gran San Bernardo, fervono i preparativi per il ritorno della tanto attesa rassegna "Percorso in Rosso", che si svolgerà il 13 agosto a partire dalle ore 16. Quest’anno l'evento promette di regalare un'esperienza sensoriale unica, incentrata sul colore rosso che caratterizza ogni aspetto dell'iniziativa: dal cibo al vino, fino alle sorprese gastronomiche.



Il borgo di Saint-Rhémy-en-Bosses si trasformerà in un palcoscenico per una celebrazione del rosso, non solo nel senso letterale ma anche come simbolo di tradizione e innovazione. L’evento vedrà protagonisti prodotti locali e valdostani, che spaziano dalle tradizioni più radicate alle reinterpretazioni moderne. Immancabile sarà il Vallée d'Aoste Jambon de Bosses D.O.P., prosciutto crudo rinomato per la sua forma compatta, il suo colore rosso scuro e il sapore aromatico, frutto di un’arte produttiva preservata con rigore. Questo prosciutto, simbolo della qualità valdostana, sarà il protagonista indiscusso della giornata.



I visitatori avranno l’opportunità di percorrere le vie di S. Leonard, dove il rosso guiderà il loro viaggio attraverso una selezione di prelibatezze locali. Dalla mocetta alla Fontina D.O.P., passando per le carni bovine di razza valdostana, fino al boudin e alle saouseusse, ogni assaggio sarà una celebrazione dei sapori autentici della Valle d’Aosta. Ogni prodotto è frutto di antiche tradizioni e lavorazioni artigianali.



Per gli amanti del vino etichette pregiate da vitigni autoctoni. Non mancherà una dolce novità, anch’essa rigorosamente rossa, per deliziare i palati dei golosi.



Il Percorso in Rosso non è solo una festa per il palato, ma anche un’occasione per scoprire la cultura e le tradizioni del territorio. Antichi granai privati, normalmente non accessibili, apriranno le loro porte, e l'antico forno di S. Leonard, recentemente restaurato e rimesso in funzione, sfornerà pane nero cotto nella brace di legna. Gli eventi saranno arricchiti da giochi, intrattenimento e aree dedicate ai più piccoli, .



L'attenzione alla sostenibilità è un valore fondamentale per gli organizzatori: tutto sarà Plastic free.







Corrado Jordan, Consigliere regionale e promotore della riorganizzazione della Pro Loco, esprime ottimismo: “Percorso in Rosso è atteso e le attese non saranno deluse. Sarà un evento ricco di sorprese che saranno svelate alla vigilia”. L’impegno del direttivo della Pro Loco di Saint-Rhémy-en-Bosses e dei tanti volontari dimostra una dedizione fervente alla promozione del Jambon de Bosses e alla valorizzazione del proprio territorio. Con entusiasmo e un forte legame con le proprie radici, questo gruppo di volenterosi è pronto a offrire un evento che celebra la tradizione e l’ospitalità della Valle del Gran San Bernardo.