Parigi 2024, Nadal accende il Roland Garros: ora secondo turno con Djokovic

(Adnkronos) - Rafa Nadal al secondo turno del singolare maschile di Parigi 2024 tra l'entusiasmo del pubblico del Roland Garros. Una standing ovation ha accompagnato il punto finale, dopo due ore e mezza di gioco, nel match che il 38enne spagnolo ha vinto per 6-1, 4-6, 6-4 contro l'ungherese Márton Fucsovics, numero 83 del mondo. Nadal ora se la vedrà, in un suggestivo secondo turno, con il numero uno del seeding e rivale di tante battaglie, il serbo Novak Djokovic.

Lo spagnolo, che aveva accusato qualche problema fisico nei giorni scorsi, entra bene in campo e si aggiudica in scioltezza il primo set 6-1. L'ungherese si riprende e passa 3-0 nel secondo, subendo poi il ritorno di Rafa che però sul 5-4 perde il game e regala il secondo set a Fucsovic. Nella terza partita il mallorchino mette in campo tutta la sua esperienza e tenacia disegnando traiettorie che esaltano il pubblico del Philippe Chatrier: chiude 6-4 e si regalato un'altra sfida sul campo che lo ha incoronato tante volte in carriera.