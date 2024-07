MONTAGNA VDA: VETTA DELLO ZERBION - CHATILLON

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Oggi andiamo a CHATILLON

ZERBION

L'altitudine non è elevata ma lo Zerbion garantisce uno dei panorami più ampi della Valle d'Aosta e su tutti i suoi 4.000.

Dalla cima si vede tutta la valle centrale sino oltre Aosta.

Molto frequentata dalla Val d'Ayas è molto meno percorsa da questo versante.

La salita alterna tratti su strada rurale a tratti di bosco, per poi raggiungere il lungo crestone finale che domina la valle centrale.

Sulla vetta una grande Madonna portata su dagli alpini.



