SENONTIPORTONONPARTO: LO SPOT DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI

L'estate è nuovamente entrata nel vivo e con essa, come ogni anno, si presenta il preoccupante fenomeno degli abbandoni di animali. I dati di quest’anno, però, sono particolarmente allarmanti. Le principali associazioni animaliste e gli organi ufficiali veterinari segnalano un aumento significativo degli abbandoni. Secondo il Ministero della Salute, nei canili sanitari italiani sono stati registrati 72.115 cani, mentre 29.194 animali sono stati accolti dai canili rifugio, per un totale di 101.309 nuovi ingressi. Le ultime due settimane di giugno hanno visto un incremento drammatico: l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ha recuperato più di 1.000 cuccioli, con numeri particolarmente preoccupanti in Calabria (210 cuccioli), Sicilia (194 cuccioli) e Sardegna (132 cuccioli). A Reggio Calabria, in un solo giorno, sono stati trovati e recuperati 60 cuccioli abbandonati, vittime del caldo estivo e della fame.

In risposta a questo allarmante trend, la Polizia di Stato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono degli animali, particolarmente accentuato durante la stagione estiva. Lo spot, diffuso sui canali social e sul sito ufficiale della Polizia di Stato, è intitolato #SENONTIPORTONONPARTO e ha come obiettivo principale quello di promuovere un gesto semplice ma cruciale: non lasciare gli animali a casa, ma portarli con sé durante le vacanze. La campagna invita anche i cittadini a segnalare qualsiasi caso di abbandono chiamando i numeri d’emergenza, affinché le Forze dell’Ordine possano intervenire tempestivamente.

La campagna evidenzia che la soluzione a questo problema è alla portata di tutti. Un semplice atto d'amore, come quello di non partire senza i propri amici a quattro zampe, può fare una grande differenza. Non è necessario fare sacrifici eccessivi; è sufficiente prendere precauzioni per garantire il benessere degli animali durante i viaggi e le vacanze.

Per maggiori dettagli sulla campagna e per visionare il materiale informativo, è possibile visitare il sito della Polizia di Stato attraverso il link qui. Inoltre, il Dr. Gianluca Romiti, Dirigente della Polizia Stradale, offre consigli utili su come gestire i viaggi con animali al link qui.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per evitare che l'abbandono degli animali diventi una consuetudine estiva. Con un po' di attenzione e responsabilità, possiamo garantire che nessun animale venga lasciato a soffrire sotto il sole rovente delle strade.