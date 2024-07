UNA SERATA PER #COGNENONSIFERMA

"Stefanelli Desk”, il ristorante nel centro di Aosta dei cogneins Sandra Perrod e Marco Stefenelli, ha promosso per domenica prossima, 28 luglio, una cena di beneficenza il cui ricavato verrà interamente devoluto come offerta per contribuire a finanziare i lavori di risistemazione della Valnontey, località di Cogne gravemente colpita dall’alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. Questo evento non rappresenta solo un’occasione per raccogliere fondi, ma è anche un simbolo di solidarietà e unione comunitaria.

"Non abbiamo potuto essere a Cogne insieme ai tantissimi volontari che hanno lavorato. Però - sottolineano Marco Stefenelli e la moglie Sandra Perrod, titolari del ristorante - non potevamo certo stare a guardare in questo difficile momento per la nostra comunità e così abbiamo deciso di organizzare questa serata, facendo ciò che ci riesce meglio ed accogliendo tutti coloro che hanno Cogne nel cuore. Con la cena di beneficenza da “Stefenelli Desk” vogliamo dimostrare che fare parte di una comunità vuol dire non essere soli, significa sapere che si può sempre contare sugli altri e che anche quando siamo lontani il cuore è sempre lì.” Questo messaggio di vicinanza e solidarietà è fondamentale in momenti di crisi, quando ogni gesto di supporto può fare la differenza.

Il menu della serata di domenica 28 luglio sarà interamente ispirato ad alcuni dei piatti simboli di Cogne: Aperitivo di benvenuto, ceviche di trota salmonata e brodo di fragole della azienda agricola Le Beson, carpaccio di carne salata, porcini spadellati, lamponi e fiori di borragine, la seupetta di Cogne, controfiletto di cervo, salsa ai mirtilli, polentina alla piastra, i formaggi della Valnontey e tre variazioni della crema di Cogne. Abbinamento vini dei produttori valdostani. Ogni portata è pensata per celebrare i sapori e le tradizioni della valle, creando un legame profondo tra i partecipanti e il territorio che si intende aiutare.

L’offerta per la cena di beneficenza è fissata a 80 euro a persona con vini e altre bevande comprese. Il ricavato verrà interamente versato sul conto corrente bancario dedicato ed intestato al Comune di Cogne. Questo evento è un esempio tangibile di come la solidarietà possa prendere forme diverse e creative, utilizzando l’arte culinaria come strumento per unire le persone e raccogliere fondi per una causa comune.

“Desideriamo ringraziare tutti i nostri fornitori che, venuti a conoscenza dell’idea, hanno voluto dare il loro contributo, offrendo parte delle materie prime delle portate ed i vini che serviremo durante la serata. Il nostro ringraziamento va quindi a: Gran Chef, Erbavoglio, Chez Drink, Maison Anselmet, Lo Triolet, Elio Ottin, Les Crêtes, Quality Wine di Jean Jacques Coquillard, Troticultura di Morgex, La Planze di Henri Anselmet e Clos Blanc." La generosità dei fornitori sottolinea ulteriormente il senso di comunità e la volontà di tutti di contribuire al bene comune.

“Stefenelli Desk” è stato aperto da Sandra Perrod e Marco Stefenelli nel febbraio 2020 e in questi anni è diventato un punto di riferimento della gastronomia valdostana, con citazioni su tutte le principali guide gastronomiche tra le quali la prestigiosa Rossa Michelin. Questo ristorante non è solo un luogo dove gustare delizie culinarie, ma anche un centro di aggregazione e solidarietà, come dimostra questa iniziativa.

Presenzierà alla serata anche il sindaco di Cogne Franco Allera, in rappresentanza del Consiglio comunale e del paese. La sua presenza è un segno di quanto sia importante per le autorità locali il sostegno della comunità e di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa portare a risultati concreti.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e per riservare i tavoli: “Stefenelli Desk”, via D’Avise, 14, Aosta telefono 0165 185 0847 info@stefenellidesk.com. Partecipare a questa serata non sarà solo un’opportunità per gustare un’ottima cena, ma anche un modo per fare la differenza e dimostrare che #cognenonsiferma.