Innovazione e Sostenibilità di Edileco al Servizio della comunità valdostana

In Valle d'Aosta, Edileco si staglia come un esempio di eccellenza nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili. Fondata nel 2005 da un gruppo di giovani visionari, la società cooperativa ha fatto della sostenibilità il proprio mantra, impegnandosi a trasformare il concetto di edilizia attraverso soluzioni innovative e rispettose dell'ambiente.

Il recente lancio del primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta un traguardo significativo per Edileco, evidenziando il profondo impegno verso la trasparenza e la responsabilità sociale. I pilastri fondamentali del bilancio includono la valorizzazione del patrimonio immobiliare, la progettazione sostenibile, l'efficientamento energetico e l'impacto positivo sulla comunità locale.

Nel corso dell'ultimo anno, Edileco ha riqualificato oltre 300 abitazioni, ottenendo un miglioramento medio di 5,9 classi energetiche. Questo risultato non solo ha portato significativi risparmi energetici, con il 69,6% delle abitazioni ora classificate nelle categorie A3 e A4, ma ha anche permesso di ridurre le emissioni di CO₂ di oltre 1.168 tonnellate annue. Tale impegno si traduce concretamente nella realizzazione di un ambiente più salubre e sostenibile per le comunità locali.

Oltre agli impatti positivi sulle abitazioni, Edileco si distingue per il suo ruolo pionieristico nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e dinamico. Con quasi il 40% dei dipendenti donne e il 47,4% sotto i 35 anni, l'azienda non solo riflette la diversità della società moderna, ma promuove attivamente la parità di genere e il supporto ai giovani talenti.

Un esempio tangibile di questo impegno è la campagna "Ti hanno mai regalato del tempo?", che ha permesso ai dipendenti di godere di tre settimane aggiuntive di ferie, contribuendo così a migliorare il bilanciamento tra vita professionale e personale. Questa iniziativa ha rappresentato un investimento significativo nel benessere dei dipendenti, trasformando ore di lavoro in preziosi momenti di riposo e relax.

Guardando al futuro, Edileco si propone di consolidare il proprio ruolo di leader nel settore dell'edilizia sostenibile, continuando a investire in ricerca e sviluppo e ad ampliare le proprie iniziative di responsabilità sociale. Progetti come "Purezza ed Energia", che ha visto la collaborazione con la Fondazione Sistema Ollignan Onlus per la creazione di una serra sostenibile, testimoniano l'impegno continuo verso l'inclusione e la sostenibilità ambientale.

La sede di Nus (Aosta)

Attraverso l'implementazione di soluzioni avanzate di efficientamento energetico e l'adozione di tecnologie green come i pannelli fotovoltaici, Edileco non solo riduce l'impatto ambientale delle sue attività, ma si pone anche come un catalizzatore di cambiamento positivo nella comunità valdostana.

Edileco rappresenta un esempio brillante di come le aziende possano integrare con successo obiettivi economici con quelli ambientali e sociali. Il loro impegno verso un futuro più sostenibile non solo li rende un leader nel settore, ma anche un modello da seguire per chiunque sia interessato a un'edilizia che rispetti l'ambiente e migliorare la qualità della vita delle persone. Con il primo Bilancio di Sostenibilità, Edileco non solo celebra i successi del passato, ma guarda fiduciosamente verso un futuro in cui la sostenibilità è al centro di ogni decisione e azione aziendale.