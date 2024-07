“Storia e Memoria” - Al via lunedì 22 luglio il 27° Gran Paradiso Film Festival: un Festival per la ripartenza, sulla strada giusta

La 27a edizione del Gran Paradiso Film Festival si svolgerà dal 22 luglio al 12 agosto nel Gran Paradiso, sotto l’egida di Fondation Grand Paradis e con la direzione artistica di Luisa Vuillermoz. In un momento di grande incertezza, dovuta all’evento alluvionale che ha colpito la valle di Cogne, il festival si propone come un’occasione per accompagnare la ripartenza, sulla strada giusta, in un’edizione segnata dall’emergenza ma, forse per questo, ancora più forte e intensa.

Il Gran Paradiso Film Festival compie quest’anno 40 anni – fu fondato nel 1984 ed è il terzo festival cinematografico wildlife più longevo al mondo. Come dichiara Renzo Testolin, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, “il festival celebra da 40 anni la bellezza e la fragilità del nostro ambiente naturale e questa 27ma edizione è particolarmente significativa. In un momento storico in cui il nostro pianeta affronta sfide senza precedenti e la valle di Cogne la tragedia che stiamo gestendo, il cinema ha il potere di sensibilizzare e ispirare azioni concrete per la salvaguardia”.

Il festival avrà inizio il 22 luglio in contemporanea a Cogne, Aymavilles e Rhêmes-Notre-Dame, per poi proseguire negli altri comuni del Gran Paradiso e concludersi a Cogne con la cerimonia di premiazione, il 12 di agosto.

In 22 giornate, proporrà 121 eventi, di cui 105 proiezioni. Su 193 film iscritti, sono stati selezionati 24 film in concorso e un fuori concorso, con un premio Oscar e 17 prime visioni in Italia, per un totale di 336 ore di streaming.

Il tema di questa edizione è “Storia e Memoria”. “Celebrare il passato”, ha dichiarato Luisa Vuillermoz, Direttrice artistica del Gran Paradiso Film Festival, “aiuta a capire quale strada scegliere per il futuro; osservare le meraviglie dei diversi habitat del pianeta consente di fare scelte responsabili. In questi 40 anni il festival è sempre cresciuto nel tempo, per numero di eventi, luoghi coinvolti, partner e spettatori. Ha attraversato la storia e accompagnato i cambiamenti del Paese, della società, del modo di vivere e di pensare. Si è costantemente rinnovato pur rimanendo fedele a sé stesso. La programmazione di quest’anno è ricchissima e ne siamo orgogliosi. Apriremo con un premio Oscar. L’emergenza ci ha portato a organizzare la prima settimana di festival in contemporanea a Cogne, al castello di Aymavilles e a Rhêmes-Notre-Dame, ad includere il tema dell’alluvione come conseguenza del cambiamento climatico in apertura e a organizzare una grande festa di chiusura a Cogne per attribuire lo Stambecco d’Oro e lanciare un chiaro messaggio di ripartenza.”

Tra gli eventi, oltre alle proiezioni dei dieci lungometraggi in gara per il Concorso Internazionale e dei 14 cortometraggi candidati per il premio CortoNatura, torneranno i consolidati appuntamenti del GPFF in Mostra, GPFF Off e del De Rerum Natura, e verrà inaugurata una nuova sezione dedicata alle performance artistiche e musicali: Note di Natura.

Ad alternarsi con interventi e momenti di discussione saranno varie personalità appartenenti a diversi campi del sapere: Luca Mercalli, Carlo Cottarelli, Luciano Violante, Lucia Annunziata, Elena Loewenthal e Alessandro Vanoli.

Il 12 agosto, il gran finale, dopo l’apertura della Strada Regionale 47 per Cogne. Il pubblico sarà accolto nel pomeriggio nel prato di Sant’Orso dal concerto de L’Orage. La sera, la cerimonia degli awards e la proiezione dello Stambecco d’Oro 2024 concluderanno la 27ma edizione di questo Festival.

Un’edizione che, secondo Davide Sapinet, Assessore alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, “assume anche il volto della solidarietà, proprio di tutto il territorio valdostano. Valore che ritroviamo nel particolare sostegno che le Valli del Parco offrono quest’anno alla rassegna cinematografica per dare a Fondation Grand Paradis la possibilità di rinnovare l’abituale contributo alla cinematografia naturalistica. Ancora una volta il Gran Paradiso Film Festival ci sorprende”.

Corrado Jordan, Presidente di Fondation Grand Paradis, sottolinea come “la reazione di Cogne e di tutta la comunità valdostana ci dimostra ancora una volta che facciamo parte di una comunità solidale, unita, orgogliosa e pronta per ricominciare ancora più forte di prima. Alla luce di tutto ciò, con questa edizione del Festival, vogliamo valorizzare la bellezza e dialogare tra Storia e Memoria stimolando una riflessione su come, facendo tesoro dell’esperienza passata, si possa migliorare la nostra condizione e il nostro agire”.

Giulio Grosjacques, Assessore al Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, a tal proposito, chiosa “l’offerta turistica della nostra regione si rivolge sempre più a coloro che operano scelte consapevoli per le loro vacanze, chi frequenta le nostre vallate sa che troverà un territorio accogliente e ben conservato, dove si lavora instancabilmente per tutelare e preservare la natura e gli habitat che lo caratterizzano. Il Gran Paradiso Film Festival è riuscito a valorizzare questo nostro patrimonio attraverso l’arte della cinematografia e siamo lieti di accogliere i tanti appassionati che assisteranno alle proiezioni e parteciperanno ai numerosi incontri culturali in programma”.

ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto ideato e organizzato da Fondation Grand Paradis, con il sostegno di numerosi partner. I principali sono il Ministero della Cultura, l’Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Parco Nazionale Gran Paradiso e la Compagnia Valdostana delle Acque. A questi si aggiungono i Comuni di Cogne, Aymavilles, Rhêmes-Notre-Dame, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve e Valsavarenche e il Club Alpino Italiano e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. Il Festival è patrocinato da Ente Progetto Natura, con la sponsorship tecnica di Montura.

Gli appuntamenti del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti e aperti a tutti su prenotazione. Per ulteriori informazioni sulla programmazione e sulle prenotazioni, visitare il sito web ufficiale della manifestazione www.gpff.it e il sito di Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it.