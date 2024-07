Quattro zampe in cerca di casa

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To).

Tra loro, segnaliamo con affetto: Garfield, magnifico gattone rosso dai luminosi occhi verdi, classe 2014. Fiv positivo. E' in struttura dal 2023, reduce da una colonia felina in cui non conduceva vita facile. Ha qualche acciacco, ma è socievole, tenerissimo, coccolone. Spulciato e sterilizzato. Chiedete di lui a Luigina: 340 9093431