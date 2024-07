Tra pochi giorni, la XII edizione di Place aux Livres prenderà vita a Valgrisenche

Il festival durerà fino al 30 agosto e, come afferma l’organizzatore Amos Cartabia, “serve a far conoscere eccellenze editoriali italiane che altrimenti non avrebbero una vetrina sul mondo dell’editoria”.

Questo evento di rilievo presenterà migliaia di libri e coinvolgerà il pubblico con autori che, attraverso le loro storie e ricerche, trasporteranno i lettori in mondi affascinanti e sconosciuti. Tra le case editrici presenti quest’anno, oltre alle Edizioni A.Car che presenzierà il tendone in piazza della chiesa per tutta la durata del festival, figurano Fusta Editore (Piemonte), Meravigli Editore (Milano), Il Ciliegio Edizioni (Lurago D’Erba), Arpeggio Libero Editrice (Lodi), IdeeAli (Cornaredo), Chiara Edizioni (Cornaredo), Kellermann Editore (Vittorio Veneto), e La Memoria del Mondo (Magenta). Oltre a queste, numerose altre piccole realtà e alcuni gruppi editoriali contribuiranno con prodotti librari di grande interesse.

Place aux Livres trasforma Valgrisenche in una località ad alta quota che non solo crede nella cultura, ma la promuove attivamente, legandola strettamente al territorio. Un esempio significativo è rappresentato dai libri pubblicati dallo stesso Amos Cartabia, che narrano la Valle attraverso gli occhi dei suoi personaggi. Particolarmente interessante è "L’oro segreto dell’Epée", che ci trasporta nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in villaggi ora scomparsi, inghiottiti dalle acque del lago. Il volume, arricchito da innumerevoli immagini, ci fa rivivere i modi di vita legati alla terra e alla montagna, propri di Valgrisenche.

L’appuntamento è quindi dal 13 luglio al 31 agosto in piazza della chiesa a Valgrisenche, dove l’intera comunità è pronta ad accogliervi numerosi per condividere la passione per la lettura e per le storie che continuano a vivere tra le pagine dei libri.