I cervelli han messo le ali

L’idea di elitrasportare i turisti a Cogne dimostra la pochezza di questa classe dirigente. Parafrasando Zucchi di Fratelli d’Italia: così si trasforma un problema in una farsa. Il costo è insostenibile - 300 euro a viaggio per persona - e la legge vieta, giustamente, questo tipo di attività, dato che Cogne si trova in un’area protetta.