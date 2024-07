Camilla Gattoni et Vivien Bovard à la 10e session du Parlement francophone des jeunes

C'est la ville de Montréal qui va accueillir du 5 au 10 juillet 2024 la dixième session du Parlement francophone des jeunes, organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pendant 5 jours, 79 jeunes francophones, âgés de 18 à 25 ans, et venus d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe vont débattre et élaborer des résolutions sur des sujets reflétant leurs préoccupations. Les thèmes retenus pour cette édition sont la lutte contre la précarité, les usages officiels et populaires du français au XIXe siècle, l'encadrement de l'activité des influencers, l'engagement civique des jeunes.

La Vallée d'Aoste sera représentée par Maria Camilla Gattoni, 25 ans d'Aoste étudiante en droit à l'Université Alma Mater Studiorum de Bologne, et Vivien Bovard, 24 ans de Morgex, maîtrise en science in economics and management à l'Université Bocconi de Milan.

Les deux jeunes ont été sélectionnés par un jury qui a évalué les textes qu'ils ont produits, leur motivation ainsi que leur compétence dans l’expression orale. Camilla et Vivien ont choisi de se pencher sur le même sujet, à savoir l'engagement civique des jeunes dans la vie réelle plutôt que sur les réseaux sociaux, qu'ils vont débattre au sein de la Commission politique du Pfj.

À l'issue du Parlement francophone des jeunes, deux porte-parole seront désignés pour présenter le fruit de leurs travaux à la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Ces textes seront ensuite présentés lors du XIXe Sommet de la Francophonie, prévu les 4 et 5 octobre 2024 à Paris et Villers-Cotterêts, marquant ainsi l'engagement des jeunes francophones dans les enjeux internationaux. L'un des porte-parole sortant du Pfj c'est le valdôtain Federico Borre, qui avait été élu lors de la neuvième session du Parlement réuni à Tirana (Albanie) en 2022.

«Nous sommes ravis de participer à cette initiative d'envergure - déclarent Camilla Gattoni et Vivien Bovard -, qui nous offre l'opportunité de nous mesurer à des jeunes du monde entier et d'élargir nos horizons grâce à des échanges interculturels stimulants, tous unis par une même langue, le français.»

«Le Conseil de la Vallée - ajoute le Président Alberto Bertin - est heureux de soutenir la participation de ces jeunes à des initiatives centrées sur des enjeux contemporains majeurs, valorisant notre francophonie et promouvant les valeurs de la démocratie.»