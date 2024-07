GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha concesso dei contributi per i danni subiti dai proprietari dei beni mobili, immobili e loro pertinenze a seguito dell’incendio boschivo del 19 luglio 2023 nel territorio dei comuni di Aymavilles e Villeneuve. L’impegno complessivo è di 218.579,68 euro.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’istituzione della delegazione trattante di parte datoriale abilitata alla contrattazione regionale per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

È stata approvata la proposta del Piano regionale faunistico-venatorio, comprensiva della relazione generale, delle linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici, delle linee guida per la gestione dei galliformi alpini, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, così da consentire l’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Il Piano ha già ottenuto i pareri di ISPRA, del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta faunistica regionale.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Le Gouvernement régional a approuvé une convention de partenariat pédagogique entre la Région et la Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur. Grâce à ces accords de coopération, plusieurs initiatives ont été mises en place à l’intention des enseignants et des élèves de notre Région: séminaires de formation en Vallée d’Aoste et dans les régions des pays partenaires; accueil d’enseignants-stagiaires francophones dans les écoles de la Vallée d’Aoste; réalisation d’outils pour l’enseignement des langues et des disciplines en langue pour les écoles de l’enfance et élémentaire; échanges de classes avec les élèves des régions partenaires.

È stata quindi approvata la sottoscrizione di un protocollo di durata triennale tra la Regione, la Coldiretti Valle d’Aosta e l’Associazione Agrimercato della Valle d’Aosta nell’ambito dell’educazione alimentare. Con tale atto si intende rafforzare la collaborazione per sviluppare progettualità e realizzare iniziative riguardanti tematiche quali la promozione delle competenze connesse all'educazione alimentare nelle scuole, la sostenibilità nell'alimentazione, lo sviluppo dell'economia circolare e della green economy, la sensibilizzazione verso i temi riguardanti il legame tra cibo e salute e i principi di una corretta alimentazione, nonché la promozione del consumo di cibo locale a km 0.

È stato approvato il Piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività teatrale locale per il 2024. Nello specifico, sono otto le compagnie professionali destinatarie del contributo e cinque quelle amatoriali e associazioni che organizzano corsi di formazione e di avviamento al teatro. La spesa complessiva è di 250.000 euro.

È stata approvata la partecipazione della Regione, per il tramite della Struttura attività espositive e promozione identità culturale e della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, al XXXIV Salon international du livre alpin 2024, in programma a Passy (Francia) dal 9 all’11 agosto 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati concessi dei contributi ai Comuni di Champdepraz e Pollein relativi ai rischi idrogeologici. In particolare, si tratta dei lavori di salvaguardia e tutela dell’ambiente alpino mediante ristrutturazione del ponticello del rio Lavà in frazione Capoluogo a Champdepraz e degli interventi di messa in sicurezza del pendio di controripa sulla viabilità in loc. Gorrettaz, a seguito di un dissesto a Pollein. Il costo complessivo è di 288.560 euro.

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026 e le conseguenti variazioni ai documenti contabili, interventi e manutenzioni per la riduzione del rischio idrogeologico. L’atto permette di avviare le attività di tipo manutentivo sulle opere idrauliche del reticolo principale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’avvio di un'istruttoria pubblica di co-progettazione ai fini dell’individuazione di un soggetto del Terzo settore in qualità di partner per la sperimentazione di un servizio socio-educativo e di realizzazione di misure di reinserimento occupazionale e lavorativo, rivolto a persone in condizioni di disagio economico, povertà ed emarginazione sociale. La spesa complessiva, a valere sul fondo povertà, è di 913.739 euro per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2026.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale la deliberazione riguardante l’“Approvazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024/2026”. L’atto ha avuto il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali.

È stato approvato l’“Avviso per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei comuni e delle Unités des communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)”, nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027. Gli interventi riguardano, oltre all’efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica di strutture ed edifici, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla “Roadmap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040” e nel PEAR VDA 2030.

Sono stati concessi dei contributi, per il 2024, alle società cooperative “Les Dentellières de Cogne soc. coop.” di Cogne, “Lou Dzeut società cooperativa” di Champorcher e “Les Tisserands société cooperative” di Valgrisenche. L’importo complessivo è di 124.959 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato un avviso pubblico finalizzato a selezionare gli investimenti per l’incremento dell’attrattività turistica del territorio regionale mediante le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT). Tale atto permetterà di individuare sul territorio regionale degli interventi da proporre per il riparto e per l’assegnazione delle risorse a valere sul FUNT di parte capitale 2024 per la realizzazione degli investimenti per migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico per incentivare l’attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso, nonché turismo modellato dalle nuove tecnologie.

È stata presa in esame l’approvazione dei criteri e delle modalità di concessione, per il 2024, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. L’approvazione della disciplina consente di concedere contributi a fondo perduto per la nuova apertura o il mantenimento di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, nella misura massima di 15.000 euro per la nuova apertura e di 6.000 euro per il mantenimento di attività esistenti.