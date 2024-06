Per sacerdoti, religiosi e laici un percorso in cui imparare stile e prassi sinodali

"Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio", ha affermato più volte Papa Francesco, ma come aiutare il popolo di Dio a mettersi su questo cammino? Le sfide sono tante a cominciare dalla comprensione di cosa significhi realmente sinodalità per poi passare alla formazione di tutte le sue componenti a questa modalità di essere Chiesa. Diverse le iniziative sorte in questo senso, qualcuna più a livello accademico, altre più pastorali, ciascuna con l'obiettivo di sostenere il cambiamento di mentalità che lo stile sinodale richiede.

Il corso offerto dal Centro Evangelii Gaudium

Tra queste iniziative, si situa il corso sulla sinodalità promosso, per il terzo anno consecutivo, dal Centro di Alta formazione Evangelii Gaudium (CEG) dell'Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze), in collaborazione con la Segreteria generale del Sinodo. L'itinerario di formazione teologico-pastorale multilingue proposto è rivolto a presbiteri, diaconi, religiosi, consacrate, operatori pastorali, laici e laiche. La prima lezione si terrà lunedì 4 novembre 2024 dalle 18.00 alle 20.00.

L'approfondimento su aspetti teologici e pastorali

Attraverso una serie di lezioni frontali e lavori di gruppo all'interno di un contesto interculturale e interdisciplinare, il corso intende offrire strumenti pastorali e teologici per l’implementazione di uno stile e di una prassi sinodale, a livello personale e comunitario, nel modo di vivere ed essere Chiesa. Quattro i moduli di 21 ore ciascuno in cui si struttura il corso ma è possibile partecipare anche a moduli singoli. Il primo ha per tema: Percorsi aperti dalla XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo (novembre/dicembre 2024). Il secondo affronterà le Nuove prassi in una Chiesa sinodale e missionaria (gennaio/febbraio 2025). Titolo del terzo modulo è Iniziazione cristiana e trasmissione della fede in uno stile sinodale (marzo/aprile 2025). Il quarto prevede Laboratori di sinodalità, in presenza e via web (maggio 2025).

Lezioni on line con traduzioni in più lingue

Le lezioni si terranno di lunedì dalle 16.00 alle 21.00, in modalità online sulla piattaforma Zoom (in diretta e in differita) con traduzioni in inglese, spagnolo e portoghese. Gli studenti potranno acquisire 3 ECTS per modulo (con obbligo di altre ore di studio ed elaborato finale). Gli uditori riceveranno invece un certificato di partecipazione. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 17 giugno, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Centro Evangelii Gaudium.