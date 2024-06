ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE CHRIST FAIT BRILLER LA VIE POUR L'ÉTERNITÉ

La mort est une agression insupportable, inéluctable et inéliminable. Nous vivons et nous mourons chaque jour comme le dit Sénèque à son ami Lucilio (cotidie mori). Comment vivre cette vie mortelle dans la joie et allégresse? Les lectures de ce dimanche nous apportent la consolation, car nous ne sommes pas créés pour l'anéantissement définitif, mais pour l'incorruptibilité. Jésus nous libère de l'oppression de notre être mortel à travers deux signes: la libération de la femme qui souffre de la perte du sang pendant douze ans, et donne la vie à la jeune fille du chef de la synagogue. Jésus pose ces gestes messianiques dans la vérité et dans l'amour pour nous(Eph.4,15).

1. NOTRE DIEU AIME LA VIE.

Pourquoi Jésus est-il solidaire à tout homme qui souffre (Mc1,32-34) en le libérant de la mort (Mc5,41-42; Jn11,43-44)? Pourquoi Jésus se laisse touché par une femme humiliée par sa maladie honteuse qui l'écarte de la communauté?

La première lecture du livre de la sagesse nous donne déjà la réponse à ces problématiques. "Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants". Notre Dieu est le Dieu d'amour qui prend soin de la vie. En lui nous avons "la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes aussi de sa race" selon les paroles de saint Paul (Ac17,28).

La vie authentique se fortifie et fructifie d'abord dans la vérité et dans l'amour envers Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance (Gn1,26-27). Ensuite, elle s'épannouit dans la communion avec le frère qui est don de Dieu. Ainsi, la vocation humaine est une ouverture, un dynamisme de cette vie mortelle vers la béatitude qui ne peut se réaliser pleinement que dans la maison du Père. En effet, "Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité". Dans la cité terrestre, nous ne sommes que des voyageurs (homo viator). Quelles sont les conséquences sur le plan moral de cette lecture du livre de la sagesse?



2. VIVRE LE PRÉSENT DANS LA GÉNÉROSITÉ.

La vie étant un don de Dieu, elle est appelée à se répandre par le service et le sacrifice dans ce temps présent qui passe. Nous avons un modèle à nous conformer dans cette orientation de notre existence en route. C'est le Christ Jésus qui est touché par nos misères et qui agit dans la vérité et dans la charité. Saint Paul écrit dans la seconde lecture:"Vous connaissez en effet, le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ: Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté".

La pauvreté que Jésus nous recommande n'est pas la misère, une vie indigne, mais la relativité des richesses qui passent, pour investir dans les biens qui ne passent pas. Ce n'est pas un hasard que la première béatitude éxalte la pauvreté en esprit, car le royaume de Dieu est déjà présent là où on vit dans la vérité, dans la charité et dans l'humilité. "Que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme"! À quoi sert l'attachement pathologique aux biens matériels jusqu'à devenir comme "Arpagon l'avare" dans les satires de Molière, surtout quand on sait "qu'au shéol on n'emporte rien"?(Ps48). Chaque acte de générosité entre dans la logique de la justice dont le but est la tension vers l'égalité. Saint Paul le dit d'une manière on ne peut plus claire: "En soulageant les autres, il s'agit de l'égalité".

Donner à manger à un affamé est un acte de justice et l'attention aux déminus devient selon l'Évangile de Matthieu le critère pour être candidat au Royaume des cieux(Mt25,31-46). Les justes sont des personnes qui oublient le bien qu'ils font, car ils le considèrent comme un acte normal de justice. Là où règne la justice, il y a l'équité, l'égalité et la sensibilité envers les souffrants. L'étymologie du mot "administrateur" du latin "syndicus" et du grec "syndikos" est riche de sens. Syn(avec) diké(juste, équilibre, équité), signifie viser ensemble la justice. Les syndicats, les administrateurs, ceux qui ont des charges publiques doivent être au service de la justice pour tous.



3. LA SENSIBILITÉ DE JÉSUS.

Jésus opère une double action en libérant la femme de la maladie trop gênante, l'hémoroïsse, et en redonnant la vie à une jeune fille du chef de la synagogue. Dans les deux cas, il y a une petite collaboration humaine soit pour la guérison, soit pour le retour à la vie. La femme est informée de la puissance curative de Jésus. Discrètement, elle touche son menteau. Aussitôt fait, la femme est guérie. Toutefois, Jésus l'aide à passer d'une foi anonyme, d'une religiosité à caractère magique à une relation marquée par la rencontre, le dialogue qui la conduira à la vraie profession de foi. C'est Jésus qui provoque la femme à se dénoncer, non pour subir l'humiliation, mais pour sa libération complète.



La seconde action est la libération de la mort de la jeune fille de 12ans. Il y a une coïncidence entre la durée de la maladie de la femme et l'âge de la jeune fille qui perd la vie. La femme souffre pendant 12ans, et la jeune fille meurt à 12ans. Le chiffre 12 étant symbolique pour signifier l'universalité, nous pouvons alors imaginer pourquoi Marc tient à préciser ce chiffre. La maladie et la mort sont universelles. Orace disait que le monde gronde de larmes. Partout où il y a la souffrance, Jésus est présent. Il est présent dans nos joies et dans nos peines. Il dit à chacun de nous:" Ne crains pas, tu n'es pas seul, je suis avec toi". "Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix et sois guérie de ton infirmité". "Fillette, je te le dis, lève-toi".



4.PRIÈRE DE LIBÉRATION.

Jésus-Christ notre Sauveur. Nous te confions toutes les personnes atteintes de maladies incurables et toutes les familles écrasées par la mort de leurs enfants. Toi, ami des hommes, laisse-nous te toucher et nous serons guéris. Viens aussi nous toucher par ta parole et relève-nous par ta mains, pour passer de la mort à la vie. Amen.





Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera